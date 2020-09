Ahora, la vuelta del fútbol no tiene torneo ni fecha cierta

El nuevo campeonato que la AFA está diagramando para reiniciar la competencia oficial interrumpida en marzo, no tiene fecha de comienzo, según quedó establecido tras una nueva reunión de Comité Ejecutivo, cuyos integrantes determinaron en definitiva esperar la autorización correspondiente del Gobierno Nacional, que bajará a través de su Ministerio de Salud.

La verdadera ola de contagios de coronavirus informada ayer en distintos clubes del fútbol argentino alertó a los dirigentes de la flamante Liga Profesional con vistas al inicio del nuevo torneo a partir de un esquema de seis grupos de cuatro equipos, en principio para mediados de octubre, porque la situación, en plena pandemia, se complicó y alarga la incertidumbre.

Se avanzó, en cambio, respecto de los certámenes del ascenso, que podrían reiniciarse el primer fin de semana de noviembre y extenderse hasta el 31 de enero de 2021, con un asteriscos marcando la Primera Nacional por el reclamo interpuesto por San Martín de Tucumán ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), reclamando su ascenso a la categoría superior.

Por otra parte, fuentes con llegada a las partes involucradas, que incluye a clubes de Primera, consideraron la posibilidad de que en Argentina el fútbol no vuelva a jugarse hasta el año que viene. Con argumentos que tienen base, más allá del Covid-19, y de la posición de las autoridades nacionales, en la escasa reacción de directivos que por diferentes razones no están decididos a insistir para que la pelota vuelva a rodar a corto plazo.

En esa dirección, aquellos clubes que en una semana más deberán volver a jugar por la Copa Libertadores no estarían apurados para sumar otra competencia en una etapa donde la preparación física resultará clave, con lesiones que van a estar latentes cada día; mientras que otros directivos estarían cómodos en la actual posición ya que tiene a sus equipos clasificados para las Copas de la próxima temporada.

Por otra parte, en lo que se refiere al aspecto económico, mientras las empresas de televisión continúan aportando el dinero que han venido asegurando desde la suspensión de la Copa Superliga y se sostenga el nivel de socios que pagan sus cuotas mensuales, las instituciones podrían sobrevivir sin angustias hasta el año que viene.

Más allá de estas especulaciones, el campeonato del fútbol local para fin de año, que en principio barajaba como fecha probable de comienzo el 25 de septiembre, ahora podría pasar ese retorno a la actividad para el 16 de octubre, de acuerdo con la evolución de la pandemia de coronavirus y a pesar de lo considerado en la reunión del Comité Ejecutivo afista.

La decisión de poner una fecha para el comienzo de la primera Liga Profesional siempre estuvo “ad referéndum” de lo que opinen, decidan y autoricen las autoridades sanitarias nacionales, y el aumento de contagiados de Covid-19 en todo el país hace que las fechas estimativas se vayan corriendo conforme pasa el tiempo.

Además, según analizaron fuentes de la AFA, varios planteles tienen contagiados en sus filas, tanto de primera división como del ascenso, ya que la Primera Nacional volvió a los entrenamientos mayoritariamente el pasado jueves, pero en algunos casos debieron suspenderlos ya al día siguiente por tener varios futbolistas afectados, como por ejemplo ocurrió con Brown de Adrogué.

En declaraciones formuladas tras el encuentro virtual de los referentes del fútbol argentino, Alejandro Ronconi, en su condición de secretario general de Argentinos Juniors, se mostró esperanzado: “Yo creo que en Octubre la situación epidemiológica va a mejorar”; mientras que Nicolás Russo, presidente de Lanús y secretario ejecutivo de AFA, confirmó y justificó la decisión de no reiniciar la competencia.

Confirmó que “se aprobó que el ascenso se juegue desde el 1 de noviembre hasta finales de enero”, al tiempo que informó que en la actualidad, “la AFA no tiene autorización para hacer amistosos, sólo están habilitados trabajos con distanciamiento... Ni siquiera se puede un partido contra los suplentes”.

El alto directivo confesó: “Estamos sorprendidos, pensábamos que julio era el peor mes y entendíamos que en septiembre íbamos a estar bien. Pero agosto fue peor que julio” y extendió su análisis en los siguientes términos: “Es diferente juntarse a entrenar que a competir, jugar con contacto, compartir una concentración”. Por último, en un diálogo mantenido con radio Rivadavia, Nicolás Russo consideró “una locura empezar la Copa Libertadores”, en referencia al torneo organizado por la Conmebol que a pesar de la actualidad sanitaria de cada uno de los países involucrados programó partidos para la semana que viene.

Andrés Fassi, el titular de Talleres de Córdoba, es uno de los dirigentes más críticos del accionar de la AFA, y en declaraciones a TyC Sports consideró “inadmisible que todavía no haya vuelto el fútbol en Argentina, cuando hay 160 países en todo el mundo que lo está haciendo hace tiempo”.

Asimismo destacó que “los dirigentes de los 24 equipos de Primera le dimos la potestad a Marcelo Tinelli para mejorar el fútbol argentino y nuestra palabra no es tenida en cuenta por el presidente de AFA, Claudio Tapia, porque todo lo resuelven entre unos pocos”.

Fassi aseguró que otros dirigentes “piensan igual, pero después no se actúa en grupo. No encuentro explicación a lo que nos pasa cuando hay 160 países que ya empezaron a jugar. A Tapia le mandé en los últimos meses como 15 ó 18 mensajes y nunca me respondió. Tinelli si me contestó, pero tira la pelota afuera”, cuestionó.

“Con todo esto estamos matando a los clubes y la secuela irreparable que provocará la padeceremos por muchos años. Acá hay que aprender a convivir con el virus. Si por ejemplo un equipo tiene dos positivos, esos futbolistas no jugarán. Es como tener problemas musculares a mitad de semana. Porque los números dicen que solamente el dos por ciento de los integrantes de los planteles se contagian”, argumentó finalmente Fassi, que está en México porque también es directivo de Pachuca.

Mientras tanto, y a contramano del presente cuadro de situación, apurados por la decisión de la Conmebol de reanudar la competencia, cinco equipos argentinos tratan de ponerse lo más en forma posible para volver a competir dentro de pocos días.

De hecho, los demás equipos reanudarán en la tercera fecha de la fase de Grupos la competencia el próximo martes, y para seguir acelerando la vuelta a la actividad la propia Conmebol anunció que los árbitros ya están viajando a las respectivas sedes de sus países limítrofes donde les tocará dirigir, para iniciar el aislamiento preventivo previo.