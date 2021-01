Arrancó el paro por 3 días del campo: no venderán granos

Desde el primer minuto de hoy, tres de las cuatro entidades agropecuarias comenzaron con un paro de 72 horas -hasta el último minuto del miércoles-, durante el cual no habrá comercialización de granos. Es por la decisión del gobierno nacional de suspender hasta marzo las exportaciones de maíz para abastecer el consumo interno.

La medida de fuerza fue confirmada ayer por la tarde por la Mesa de Enlace, mientras continuaron las asambleas de productores en distintos puntos del país, donde la actividad agropecuaria pisa fuerte.

Las entidades ruralistas aseguraron que la medida de fuerza no incluirá ningún corte de ruta, tanto nacionales como provinciales, ni marchas de protesta.

De todos modos, por ejemplo en Santa Fe, en una asamblea realizada el pasado sábado en la intersección de las rutas nacionales 9 y 178, en jurisdicción de Armstrong, productores del sur resolvieron realizar un acampe desde hoy y hasta el miércoles próximo en apoyo al paro, según informó el diario La Nación. No descartan que otras ciudades se determinen la misma medida.

Comunicado de confirmación

El paro lo llevan adelante la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Federación Agraria, mientras que Coninagro no adhirió.

“Apelamos a la responsabilidad y solidaridad de los productores para que la medida sea una llamado de atención, que se conozca el malestar que existe en el campo producto de una suma de decisiones del Gobierno que se vienen acumulando desde el año pasado y que deterioran el potencial productivo del campo”, expresaron las entidades agropecuarias ayer en un comunicado para asegurar que no había marcha atrás de la medida de fuerza a pesar las negociaciones realizadas por el gobierno nacional para que se levante el paro.

Los integrantes de la Mesa de Enlace volvieron a reiterar su manera de trabajar “en los consensos” desde hace muchos años, pero que también supieron “respetar las diferencias que pudieran surgir en la toma de decisiones para manifestar el descontento hacia medidas desfavorables para el sector agropecuario”.

Agregaron en el comunicado que “el objetivo del cese comercial de granos no es perjudicar a nadie ni buscar ocasionar desabastecimiento o aumento en los precios”. Y advirtieron finalmente: “Queremos que se visualice que el cierre de exportaciones del maíz y las otras decisiones desfavorables que afectan la producción del campo argentino, también deterioran el futuro del país”.

Coninagro, mientras, no se sumó al paro decretado por las otras entidades agrarias. “No es momento de parar, pero sí de reclamar. No adherir al cese de comercialización es una medida a favor del país, no a favor del Gobierno”, expresó su postura en un comunicado.

NEGOCIACIONES

Mientras, los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) habían presentado al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, un compromiso para garantizar el abastecimiento interno de maíz y continuar sosteniendo precios accesibles para la demanda local, lo que permitiría revisar la apertura anticipada del registro de exportación.

A partir de este principio de entendimiento, la cartera agropecuaria aseguró que se realizará “una evaluación de los volúmenes informados para determinar si se anticipa la decisión de reabrir el registro para la exportación” de maíz, suspendido temporalmente el miércoles pasado para embarques previos al 1 de marzo.

Tras la reunión, que se llevó a cabo en la sede de la cartera el jueves por la tarde, Basterra expresó que “se logró poner a los diversos intereses particulares en virtud de un bien mayor y primordial como es el bien común, compatibilizando los intereses privados con la necesidad del Estado en garantizar los bienes esenciales a todos los argentinos, en el marco de la seguridad alimentaria”.

Asimismo, el funcionario destacó el entendimiento del sector como un avance que coloca a todos los actores “en condiciones distintas a la de semanas anteriores”.

De esta manera, representantes del Consejo Agroindustrial Argentino y el titular de la cartera agropecuaria habían avanzado en un acta de trabajo, cuyos principales puntos eran “garantizar el abastecimiento interno y mitigar efectos de cambios bruscos de precios internacionales que impactan en el consumo y promover facilidades en el acceso a la producción”.

Sin embargo, de esa negociación no participaron las entidades de la Mesa de Enlace, ni recibieron llamados desde la Rosada para dialogar, aseguran. Y por eso, en la víspera confirmaron el paro que comenzó en el primer minuto de hoy.

