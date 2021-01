Vicky Xipolitakis se despidió de MasterChef entre lágrimas y un regalo hot para Martitegui

Vicky Xipolitakis pasó por MasterChef Argentina en su edición para celebrities. Ayer, tras varias ediciones concentrando todas las miradas, provocando todas la risas posibles y cocinando bien rico, la Griega finalmente quedó eliminada del concurso de cocina más famoso.

Y su salida fue como su estadía, entre risas, ironías y mucho desparpajo. Y, por supuesto, con mucho feeling con el riguroso miembro del jurado Germán Martitegui. Este destacó el paso de la Griega y dejó en claro que no fue un participante más.

Al conocer el veredicto final, Vicky tiró: "Gracias, los quiero mucho con todo mi corazón. Lloro por ustedes porque los veo sufrir. Estoy feliz porque gracias a ustedes yo aprendí. Agradezco a mis compañeros, a vos Santi, a la producción. Hagan de cuenta que me estoy riendo, son lágrimas de felicidad. Lo mejor que me pasó en mi vida después de ser mamá fue estar acá, me volví a reencontrar conmigo misma, con la gente, y me mostré tal como soy. Como una persona, no como un personaje".

Emocionado por las palabras de Xipolitakis y por lo que fue su participación, Martitegui también soltó algunas palabras dedicadas a ella. "Sos un ejemplo para mucha gente, luchaste con muchísimos preconceptos. Vos ya ganaste, cocinás muy bien aunque no sé cómo. Me da la impresión de que todo lo que hagas lo podés hacer bien. Es un mensaje para muchas mujeres: se pueden vestir como quieran, hacer lo que quieran, tienen la fuerza para hacer lo que quieran y hay que vencer a todos los boludos estos que hablan cualquier cosa. El mensaje más importante que diste fue ese. Te quiero y ya saldremos de fiesta", fue la reflexión del prestigioso chef.

Pero eso no fue todo, ya que Vicky reflotó el "histeriqueo" televisivo que los marcó a lo largo del ciclo. Y lo hizo la levantarse el delantal y mostrar un liga blanca que llevaba en su pierna. Fiel a su estilo, se la sacó y se la regaló a su chef predilecto, quien se sonrojó y agradeció a la vez que apretó la liga bien fuerte y la llevó contra su pecho.