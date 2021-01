Mercado Libre colocó dos bonos por US$ 1.100 millones a cinco y diez años de plazo

Mercado Libre, la compañía argentina de mayor valoración bursátil, cerró la colocación de dos bonos por un total de US$ 1.100 millones y vencimientos hasta 2031, para aumentar sus inversiones en las áreas de inclusión financiera, reducción de huella ambiental y movilidad sin emisiones.



Así lo comunicó hoy la compañía que conduce Marcos Galperín tras cerrar su oferta pública de US$ 400 millones de bonos sustentables al 2,375% con vencimiento en 2026, y otra colocación por US$ 700 millones al 3,125% con vencimiento en 2031.



La compañía que tiene presencia regional informó que pretende utilizar los ingresos de los bonos sustentables 2026 para financiar o refinanciar proyectos nuevos o en curso e impulsar proyectos de triple impacto en toda la región, en el marco de su estrategia de sustentabilidad.



Los ingresos de la colocación en Notas 2031 se asignarán a la recompra de hasta la mitad del monto de capital pendiente de las Notas negociables senior convertibles al 2% con vencimiento en 2028.



De esta manera, Mercado Libre explicó que la emisión apoyará las iniciativas de inclusión financiera, movilidad sostenible, eficiencia energética, desarrollo social y el empoderamiento a través de la educación que lleva adelante la compañía.



“Este primer bono sustentable es un nuevo hito en nuestros 21 años de historia" afirmó Pedro Arnt, CFO de Mercado Libre, al destacar que "el crecimiento de la plataforma demanda a contribuir cada vez más a las sociedades en donde opera".



Esa percepción del rol de la compañía requiere a criterio de Arnt "ser eficientes en los consumos energéticos, a ir hacia una movilidad cada vez más limpia y a innovar en las estrategias para mitigar el impacto social y ambiental a lo largo de toda la cadena de valor”.



Con los ingresos de los Bonos sustentables 2026, Mercado Libre pretende aumentar su inversión en tres áreas prioritarias.



La primera es la inclusión financiera, mediante el aumento de créditos para pymes y emprendedores.



La segunda es la reducción de su huella ambiental a través de una mayor implementación de energías renovables, proyectos de eficiencia energética, la adquisición de materiales de empaque sustentables y la promoción de la transformación vehicular de su red logística hacia la movilidad sin emisiones.



La tercera es el desarrollo social y el empoderamiento a través de la educación, para reducir la brecha digital y promover la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral.



La colocación se encuadra dentro de los Principios de Bonos Verdes, los Principios de Bonos Sociales y las Pautas de Bonos de Sostenibilidad, publicados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales.



Por ello, los proyectos elegibles para el uso de los ingresos de los Bonos sustentables 2026 se encuentran dentro de las áreas de inclusión financiera, transporte limpio, desarrollo socioeconómico y empoderamiento a través de la educación, conservación y regeneración del suelo.



La compañía también tiene iniciativas previstas en energías renovables, utilización de materiales sustentables eco-eficientes y procesos de economía circular, edificios sustentables, eficiencia energética y medición inteligente, estrategias de reducción de residuos.



La agencia Bloomberg informó que la demanda de los bonos a cinco y 10 años de Mercado Libre alcanzó más de US$12.000 millones,