Ricardo Zielinski fue presentado como entrenador de Estudiantes: "Confío en el plantel que tenemos"

Tras dirigir su primer entrenamiento en el Country Club de City Bell, Ricardo Zielinski fue presentado ante la prensa como entrenador de Estudiantes y dejó en claro qué pretende de su equipo. Además mostró toda su felicidad por estar en el Pincha.

"Confío en el plantel que tenemos, no hay que traer por traer. Sé que también el equipo tiene que mejorar individual y colectivamente", comenzó indicando el flamante DT albirrojo.

"Mantenemos un perfil bajo. Nos gusta hablar poco y trabajar mucho. Queremos que se olvide el ciclo que pasó, y mentalizarnos en pelear los primeros puestos", añadió.

En cuanto a qué siente por ser director técnico pincharrata, aseguró: "Estudiantes siempre me pareció un club muy lindo para trabajar, y es un orgullo para mí estar acá al igual que pasaron grandes entrenadores", y resumió: "Era un lugar donde yo quería estar".

Por otro lado, y en relación a qué espera del equipo, precisó: "Aspiro a un equipo agresivo, que sea competitivo y ganador. Para hacer todo eso hay que ser simple, aunque lo simple es lo más difícil de lograr. Cada uno tiene que jugar tranquilo en su posición y efectivo".

Y amplió: "Mí forma de jugar depende de los jugadores que tenga. Siempre mis equipos van a jugar los partidos como una final. Le doy libertad a los que tienen que jugar, responsabilidad a los que den equilibrio".

También fue consultado sobre qué sistema táctico imagina usando, a lo que respondió: "No tengo un sistema táctico favorito. Me gusta que el equipo sea dinámico, de nada sirve tener la posesión si no lastimas al rival".

Pensando en objetivos, aseguró: "Aspiro a tener resultados, a que sea un equipo ganador y que el jugador mejore".

Si bien no jugó en el Pincha ni tampoco lo dirigió anteriormente, mantiene una relación especial con un ídolo de la institución: Juan Ramón Verón. En relación a la Bruja, dijo: "Mantuvimos siempre una conversación con Juan Verón, yo lo conozco desde cuándo iniciaba mí carrera con 17 años y él la estaba terminando. Nos comunicamos también para saber el día a día de Alejandro (Sabella)".

En cuanto a la aceptación de los hinchas en relación a su llegada, dijo: "Le agradezco a la gente por cómo me recibió. No nos gusta hablar mucho y siempre trabajamos en función de la humildad. Dependeremos de los resultados, en general hemos sacado buenos".