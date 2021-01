Un platense al frente de un equipo para asesorar a la UNESCO en patrimonio

Es un hecho conocido por los actores preocupados en la preservación de sitios que no todos los bienes declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad se conservan del modo que amerita la distinción. Para revertir esa realidad, la entidad internacional creó un movimiento que busca reformular las exigencias para el mantenimiento de los monumentos y evitar así su deterioro e incluso la consecuente pérdida del título. Ese grupo interdisciplinario lo lidera un platense de extensa y reconocida trayectoria en el desarrollo sustentable: el arquitecto y urbanista Rubén Pesci.

El prestigioso profesional y docente universitario, director de maestrías y posgrados de especializaciones en planificación estratégica ambiental, responsable del diseño de reservas de biósfera de la Región y autor de diversas obras que se destacan entre la arquitectura de esta ciudad, conduce –ad honorem- “Nuestro patrimonio mundial”, un equipo de trabajo con la participación de distintos especialistas de todo el mundo que se propone elaborar nuevas perspectivas para la conservación de los bienes patrimoniales de la humanidad.

En 2022, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en 1972, cumplirá 50 años de existencia. Y en julio de 2021, en la antesala del aniversario, este movimiento interdisciplinario deberá presentar el documento final con los nuevos criterios para la conservación de sitios considerados por la UNESCO de valor excepcional y universal.

Muchos de los bienes Patrimonio de la Humanidad (1.100 en el mundo, 14 en la Argentina y la Casa Curutchet en La Plata), por falta de recursos, y a veces hasta por desidia de las mismas autoridades, terminan totalmente descuidados y deslucidos. El grupo de expertos, que viene reuniéndose una vez por semana desde hace cuatro meses, propondrá, como uno de los puntos más innovadores de la reforma que la responsabilidad de los sitios no recaiga sólo en los gobiernos sino también en la comunidad a la que pertenecen.

Vale aclarar que la UNESCO no destina fondos para el mantenimiento de los bienes patrimoniales.

“Estamos elaborando los nuevos criterios para presentarle a la UNESCO y creemos que uno de los más importantes será seguramente el del aumento de la participación en el cuidado del patrimonio por parte de las poblaciones locales. Así, sería toda la comunidad la que se comprometa al mantenimiento del sitio”, puntualizó Pesci a la vez que consideró que una variación de los requisitos exigidos por la entidad internacional en ese sentido sería una forma de “democratizar” las decisiones.

El arquitecto platense, creador del Centro de Estudios y Proyectación del Ambiente -CEPA-, fue, acompañado por la ong, uno de los impulsores de las dos postulaciones de La Plata para Patrimonio Mundial. En 1999 se llevó a cabo la primera presentación, mientras que la segunda se concretó en 2004. Ambas candidaturas no tuvieron el éxito buscado. “Hicimos un enorme esfuerzo con la colaboración de muchos platenses, pero no conseguimos superar la visión de la UNESCO, que no otorgó la declaración por entender que la Ciudad tenía demasiada edificación, con diversos criterios de volumen y le faltaba mantenimiento”, recordó.

Según anticipó Pesci, el Patrimonio local está entre los convocados por el grupo para que, al igual que el resto de los bienes, pueda ser sometido a un estudio de verificación de su grado de protección.