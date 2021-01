Oxford trabaja en modificaciones de la vacuna para combatir las nuevas cepas

Un nuevo reporte realizado por The Telegraph reveló que el equipo de científicos encargados de la vacuna de Oxford y AstraZeneca ya se encuentra preparando nuevas versiones de su inoculación, las cuales estarían diseñadas para combatir estas nuevas cepas.

El medio británico sostuvo que los expertos de la Universidad de Oxford se encontrarían realizando estudios de viabilidad para adaptar su tecnología y técnicas ya existentes.

Además, el equipo estaría analizando qué tan rápido pueden reconfigurar su plataforma de creación de vacunas llamada ChAdOx, ya que aún no se conoce con precisión el impacto de las nuevas variantes en la inmunidad otorgada por su inoculación.

La fuente de The Telegraph aseguró al medio que “el equipo actualmente no cree que sea necesario, pero sería estúpido no estar preparado (…) Debería llevar uno o dos días ajustar el sistema”.

Al menos cuatro cepas del coronavirus mantienen a los científicos despiertos. Estas han causado preocupación en diferentes países del mundo, los cuales han impuesto restricciones de viaje y cerrado fronteras en un intento por frenar su propagación.