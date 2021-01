El hijo de Natacha Jaitt grabó un desgarrador mensaje pidiendo justicia por su mamá

Valentino Yospe, el hijo de Natacha Jaitt, habló por primera vez en público para pedir justicia por su mamá, cuyo fallecimiento aún no fue esclarecido.

Jaitt murió el 23 de febrero de 2019 en el salón de fiestas Xanadú, en el barrio de La Ñata, en Benavídez. Desde entonces, su hija Antonella Olivera y su familia representada por su hermano Ulises Jaitt, reclaman justicia, pedido al que se acaba de sumar Valentino, de 14 años de edad.

En Los Ángeles de la Mañana, Ángel De Brito compartió el video que le envió el hijo de Natacha y que representó su primera aparición en los medios.

“Viví todo su embarazo, con su papá, Adrián Yospe, que ya no está, y él está muy mortificado y decidió grabar un video que vamos a ver ahora por primera vez, que es básicamente un pedido de justicia”, dijo Ángel a modo de presentación.

“Hace dos años que pasó lo de mi mamá, la Justicia no hace nada, me gustaría saber qué pasa con ella, porque para mí la Justicia tenía algo en contra de ella que a mí no me gusta. Porque desde esa noche que yo no la veo más, me la arrancaron de mi vida para siempre”, empezó diciendo el joven.

Y agregó: “No puedo pasar momentos con ella que me gustaría pasar en este momento como salir a comer con ella, pasear con ella (se quiebra), ir al cine a ver películas con ella, o que me haga de comer acá, en casa, con ella también. O sea, esta Justicia que tenemos no hace nada y nunca va a hacer nada. Por favor, quiero justicia por mi mamá”, finalizó Valentino.