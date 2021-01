Según The Times, el gobierno japonés admitió que los Juegos Olímpicos deben suspenderse

El gobierno japonés reconoció privadamente que los Juegos Olímpicos de Tokio, ya postergados en 2020 para realizarse entre el 23 de julio y el 8 de agosto del corriente año, tendrán que cancelarse definitivamente debido a la pandemia de coronavirus, y la próxima ventana que se le abriría a la capital asiática recién sería para 2032, publicó hoy el medio inglés The Times.

Las autoridades japonesas buscarían, ante la suspensión definitiva, asegurarse al menos ese turno para dentro de más de una década, ya que hasta entonces las plazas disponibles están ocupadas por París en 2024 y Los Ángeles en 2028.

Según un importante miembro del gobierno japonés citado por el medio británico, ya existiría un acuerdo en tal sentido con el Comité Olímpico Internacional (COI) sobre el punto.

Y esto se podría dar a conocer inclusive en la reunión que el próximo miércoles sostendrá el Consejo Superior del COI, que contará con la participación del dirigente argentino Gerardo Werthein.

En ese encuentro el tema aglutinante será encontrar la forma de anunciar la cancelación pero dejando simultáneamente abierta la posibilidad de que Tokio sea el receptor de los JJ:OO dentro de 11 años.

"Es que nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso es muy difícil. Pero no creo que los Juegos se vayan a celebrar este año", le dijo una fuente del gobierno de Japón a The Times.

La voz de alarma sobre lo divulgado por el diario inglés la había puesto esta mañana el Director General Adjunto del COI, Pere Miró, desde la ciudad suiza de Lausana, a RAC1, de España, cuando puso en duda la realización de estos JJ.OO ya postergados el año pasado.

"Por ahora habrá Juegos, pero en este mundo tan cambiante, con unas agendas que varían de un día para otro, nada es seguro. Es, y lo repito, un día a día, siempre viendo como evoluciona todo", indicó Miró en declaraciones que reprodujo Mundo Deportivo, de Barcelona..

"De hacerse, estos serán unos JJ.OO especiales, es lo único que puedo garantizar. Por lo pronto ahora estamos trabajando en concientizar a aquellos que vayan a los Juegos de que se tendrán que vacunar contra el Covid-19. Claro que otra cosa es que se pueda hacerlo con todo el mundo, porque eso depende de muchos factores", alertó.

El funcionario del COI remarcó que la "vacuna es la fuente de esperanza. Habrá que ver las medidas que dictará el gobierno japonés para visitar su país, y si se deciden que la vacuna es obligatoria, si jurídicamente es viable obligar a que lo hagan las 40.000 personas que concurran a los Juegos".

Por su parte el propio presidente del COI, el alemánThomas Bach, le indicó a la agencia de noticias japonesa Kyodo News que "por el momento no hay ningún motivo para pensar que los Juegos no se inaugurarán el próximo 23 de julio en el Estadio Olímpico de Tokio. Por eso es que no tenemos ningún plan B, ya que estamos plenamente comprometidos en hacer que estos JJ.OO sean seguros y exitosos".

Claro que las expresiones de Bach chocan con una encuesta realizada por esa misma agencia con un gran número de ciudadanos japoneses, cuyo resultado fue que estos creen en su mayoría que los Juegos Olímpicos no deberían celebrarse.

Según la encuesta telefónica realizada por ese medio en los últimos días el 80 por ciento de los consultados reveló su deseo de que los JJ.OO sean cancelados definitivamente o, a lo sumo, postergados por otro año más, a raíz del aumento de contagios de coronavirus en el país y el mundo.

Las precisiones de la agencia indicaron que un 35.3 por ciento de los encuestados preferiría suspender los Juegos definitivamente, mientras que otro 44.8 prefiere postergarla hasta 2022 si fuera posible.

Mientras tanto el gobierno japonés y el COI mantienen como título que el nombre del evento es el de Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020, tal su nombre oficial original, aunque ya su realización será, o sería, en 2021, aunque según le revelaron fuentes del primer estamento de los nombrados a The Times, ni siquiera eso parece que será posible.