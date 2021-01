Gestiones para sumar a Ezequiel Schelotto

Racing comenzó ayer las gestiones para incorporar al lateral derecho Ezequiel Schelotto, de reciente paso por la Premier League, de cara a la próxima Copa Diego Maradona.

El flamante entrenador de “La Academia”, Juan Antonio Pizzi, desea un futbolista para ese puesto para suplantar a Augusto Solari -viajó ayer a Vigo para firmar con el Celta- y el primer nombre que surgió fue el de Schelotto, quien hizo las divisiones inferiores en Banfield y luego emigró a Europa sin haber jugado en primera división en el país.

El ex Inter de Milán y Sporting de Lisboa quedó libre en julio del año pasado del Brighton And Hove y no jugó en el segundo semestre.

“Todo viene bien encaminado, el chico está esperando el llamado para regresar a Argentina”, aseguraron desde el entorno del futbolista.