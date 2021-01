Luque, cada vez más complicado

Un peritaje caligráfico determinó que la firma de Diego Maradona, utilizada para solicitar su historia clínica a un sanatorio privado en septiembre del año pasado, fue falsificada, por lo que la situación del médico neurocirujano Leopoldo Luque, quien lo atendía, quedó más comprometida, según informaron ayer fuentes judiciales.

El peritaje fue realizado por expertos de la Asesoría Pericial de San Isidro y su resultado final fue entregado en las últimas horas al equipo de fiscales que investiga las circunstancias en las que falleció el entrenador de Gimnasia, el 25 de noviembre pasado en una casa del barrio San Andrés, del complejo Villanueva, en Tigre.

Se trata de un estudio que había sido encargado por los fiscales para determinar si eran originales las firmas y “garabatos” que aparecían en tres hojas que habían sido encontradas, y secuestradas, en la casa del médico Luque, cuando fue allanado su domicilio, el 29 de noviembre último.

En una de esas hojas mencionadas aparecía una solicitud para que se entregara la historia clínica de Maradona, con fecha 1 de septiembre, y estaba dirigida a la Jefatura Archivo de la Clínica Olivos, y al pie figuraba la firma del “Diez”.

“De mi mayor consideración yo, Diego Armando Maradona, me dirijo a usted para solicitar entregue a mi médico personal Dr. Leopoldo Luque, copia de mi historia clínica. Desde ya, muchas gracias”, dice el texto del escrito presentado en ese sanatorio privado.

Los investigadores estaban convencidos que tanto esa firma, como las que figuraban en otras dos hojas que fueron secuestradas y que se cree que eran “garabatos” que se hicieron mientras practicaban las firmas, eran falsas y que fueron realizadas por el neurocirujano sin el consentimiento ni la autorización de Maradona.

Según lo que afirmaron fuentes judiciales, los expertos caligráficos de la Asesoría Pericial confirmaron esas sospechas luego de analizar y cotejar la firma original de Diego que figura en los legajos de la Policía Federal Argentina (PFA) con las halladas en esas hojas.

Ahora, el equipo de fiscales creado por decisión del fiscal general de San Isidro, John Broyad, y constituido por él y por Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, analizarán si imputan a Luque por el delito de “uso de documento privado adulterado”.

Precisamente, Luque es una de las personas apuntadas por los fiscales en la causa original por la muerte de Maradona, junto a la psiquiatra Agustina Cosachov.

Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa que su familia había alquilado en el barrio privado San Andrés, de Tigre, a dos semanas de su externación de la Clínica Olivos, donde había sido sometido a una neurocirugía por un hematoma subdural en el cerebro.

La autopsia determinó que murió como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada” y descubrieron en su corazón una “miocardiopatía dilatada”.

De acuerdo con los resultados de los estudios toxicológicos realizados, el “Diez” no tenía alcohol ni drogas ilegales en su organismo, aunque sí detectaron psicofármacos.

Algunos de los encontrados son “arritmogénicos”, es decir que producen arritmia, algo que ahora los peritos y los fiscales deberán analizar para ver si eran convenientes para un paciente con una cardiopatía crónica como la que padecía el ex DT del Lobo.

Los investigadores también aguardan para los próximos días el último de los informes complementarios de la autopsia, con el cual completarían todos los estudios solicitados y les permitiría convocar a la Junta Médica que analizará la historia clínica de Maradona.

Los fiscales confían en que esa Junta Médica podría comenzar a analizar la documentación aportada por todos los peritos forenses para la segunda quincena de febrero.

Además, los investigadores recibirán en la semana próxima el informe final del análisis de todos los teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados en los allanamientos realizados a los domicilios y los consultorios tanto de Cosachov como del mencionado Luque, ambos complicados.

“GRAVÍSIMO PARA DIEGO”

Guillermo Coppola, quien supo ser representante de Maradona y una de las personas que más lo conoció, se refirió a lo ocurrido con Luque y las firmas falsificadas que, según el Artículo 292 del Código Penal de la Nación, prevén una pena de seis meses a dos años de prisión ante una posible imputación por uso de documento privado adulterado

Al respecto, en diálogo con una emisora porteña, el ex manager del “Diez” sostuvo: “Es gravísimo para Diego. No sé para el trámite que tuvo que efectuar el doctor”, indicó. “Diego veía una camiseta que no estaba firmada por él, y a la persona que la tenía puesta, le decía: ´esa camiseta no la firmé yo. Es falsa´”, sostuvo. “Yo siento y quiero creer que no estaba al tanto de esto”, agregó. “En mi época, te decía: ´no firman por mí´. Prefería firmarte un papel en blanco con la confianza que te tenía. Pero firmarlo él”, concluyó Coppola.