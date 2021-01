Créditos UVA: se descongelarán las cuotas desde febrero

En medio de los vencimientos de los plazos, el Gobierno decidió prorrogar el congelamiento de los precios de los alquileres y suspensión de los desalojos por dos meses, además de extender la prohibición de despedidos por otros 90 días en el ámbito privado y mantener la doble indemnización pero con tope. Sin embargo, decidió que las cuotas de los créditos basados en las Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs) no sigan congeladas después de 10 meses y cuya medida vence el próximo 31 de enero.

Así lo confirmó ayer el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien aseguró que las cuotas no superarán “el 35 por ciento del ingreso del grupo familiar”.

En una entrevista radial, el ministro informó que “tras 10 meses congelamiento, para febrero el aumento para los que tomaron crédito por menos de 120.000 UVA se ajustará un 6 por ciento y para los de más de 120.000 UVA, un 9 por ciento”.

“Con un aumento salarial promedio del 35 por ciento hemos cuidado a los más vulnerables en este aspecto”, señaló Ferraresi, que aclaró que a partir de junio “la fórmula UVA no existirá más sino que ajustará por crecimiento salarial”.

El funcionario subrayó que “la vivienda debe ser un derecho y el Estado ordenar las herramientas para que eso suceda”.

“El Estado tiene que estar presente para como nos dice el Presidente (Alberto Fernández): ‘Primero los últimos’”, agregó.

En ese sentido, Ferraresi explicó que para las nuevas construcciones “hay dos cambios conceptuales”, que consisten en que “no existen más las viviendas sociales sino que tiene que ser para ascenso social” y que cada beneficiario “pagará en función del ingreso que tenga y no según un sistema de calificación bancaria”.

El ministro expresó que “el recupero (del crédito) va a ser solidario, todo el mundo va a pagar en base a lo que gane, esto va a permitir que la gente se desarrolle en el lugar donde nació”.

INQUIETUD ENTRE LOS DEUDORES

Mientras, los deudores de créditos UVA, tanto hipotecarios como prendarios de automóviles, volvieron a expresar su preocupación y a seguir movilizados porque creen que las cuotas se dispararán hasta un 51 por ciento.

En una nota reciente con este diario dispararon munición gruesa contra el Gobierno. Desde sectores vinculados también al propio kirchnerismo que fueron perjudicados por este sistema que indexa capital y cuota atadas a la inflación culpan al ministro Ferraresi, a un segundo del funcionario nacional y al propio presidente Alberto Fernández de incumplir su palabra respecto a encontrarle “una solución acorde” en medio de la crisis y la pandemia, a este verdadero dolor de cabeza para más de 1 millón de argentinos que tomaron estos préstamos en sus variantes hipotecario, personal y prendario durante la administración de Mauricio Macri.

Los ahorristas le contaron que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat en una reunión que mantuvieron apenas asumió (el 19 de noviembre de 2020) dijo “que él se iba a encargar de encontrarle una solución al tema. Asimismo los deudores sostienen que el Gobierno en campaña -y luego de asumir- prometió una solución al sistema crediticio UVA y mucho se habló de aplicar una fórmula distinta, atada a la suba de los salarios y no a la inflación, para moderar los incrementos, aunque los perjudicados no veían esto con buenos ojos porque no solucionaba la indexación de cuotas y capital. Con infinidades de ejemplos retratan que algunos hoy deben mucho más de lo que pidieron y tiene una cuota que es 4 ó 5 veces superior a la que pagaban en el inicio del crédito, la mayoría tomados entre 2017 y 2018.

Los deudores UVA automotor que pagan mediante este sistema son alrededor de 700.000 y los hipotecarios serían unos 300.000, calculan sin datos oficiales.