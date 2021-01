El tercero en la línea de sucesión presencial de EE.UU. participó de cinco películas de Batman

El senador estadounidense Patrick Leahy, actualmente el tercero en la línea de sucesión presencial, es tan fanático de Batman que logró participar de cinco películas del icónico personaje de historietas.

Su primera incursión en la actuación cinematográfica se produjo en 1995, cuando apareció en "Batman Forever", criticado por la crítica. El mismo año, prestó su voz a un personaje anunciado como "Gobernador territorial" en "Batman: The Animated Series".

Desde entonces, ha sido un cameo recurrente en los films de Batman: por lo general aparece como un político con el ceño fruncido, aunque en "Batman & Robin", en la que su hijo Mark también hizo un cameo, se le permitió disfrutar de una fiesta estridente. Incluso tuvo un final explosivo como el curiosamente llamado Senador Purrington en "Batman v. Superman: Dawn of Justice".

Su cameo más notable, igualmente, se produjo en "El caballero de la noche" de 2008, cuando se enfrentó al Joker de Heath Ledger y le dice al villano que "no le intimidan los matones". El Joker, fiel a su estilo, responde agarrando al personaje de Leahy y amenazándolo con un cuchillo.

Ledger, que murió antes del estreno de la película, es el Joker favorito de Leahy. "Me asustó muchísimo cuando me atacó con el cuchillo", le dijo a Roll Call. "No tuve que actuar", añadió.