Un nuevo documento complica a Luque: “Soy el encargado de la salud física y mental de Diego Maradona”

A exactamente dos meses de la muerte de Diego Armando Maradona, el médico Leopoldo Luque se encuentra cada vez más complicado: tras comprobarse la semana pasada que falsificó la firma del Diez, ahora apareció un documento en donde afirma que era el encargado de "la salud física y mental".

“Mi nombre es Leopoldo Luciano Luque, jefe del equipo multidisciplinario (psiquiatras y psicólogos entre otros) encargado del cuidado de la salud física y mental del señor Diego Armando Maradona”, comienza indicando el texto difundido este lunes por el portal Infobae.

El papel, que en las próximas horas llegará a la causa que lleva a cabo fiscal Laura Capra, lleva la firma del propio médico y muestra una postura contradictoria con lo que viene sosteniendo el profesional desde el inicio de la causa: él afirmó, tras la muerte de Maradona, que no era su médico de cabecera.

Dicho documento fue extraído de la causa que Diego Maradona le inició a Claudia Villafañe en Miami en la disputa por los departamentos adquiridos en el estado de Florida. Fue incorporado a esa causa el 4 de marzo del 2020 y certificado por el juez que maneja el expediente.

“Se me consulta si el señor Maradona puede prestar declaración y/o participar en un evento tipo judicial que trataría de su conocimiento o no sobre el uso o robo de su patrimonio para la compra de propiedades y otros a las manos de Claudia Villafañe, su ex esposa. Mi sugerencia es que NO debería participar, ya que la misma podría poner en riesgo la salud mental y física del Señor Maradona”, señala un pasaje del texto.

A continuación, presenta dos ítems por los que considera que Diego no debía declarar en aquella oportunidad: “1) Presenta antecedentes de drogadicción con cocaína y su tratamiento es permanente, y parte de este trabajo se encuentra centrado en la gestión de la ansiedad y el estrés. Cualquier evento de este tipo podría, sin dudas, generar una angustia tal que perjudique el tratamiento; 2) El señor Maradona presenta un severo trastorno del sueño tratado con psicofármacos e higiene del sueño cursando por períodos buenos y malos por lo que desaconsejo rotundamente su participación en cualquier tipo de situación similar”.

Finalmente, Luque cierra la carta contando que la declaración debe ser evitada “ya que la misma podría generar en el paciente un comportamiento irritable con arrebatos de furia y accionar imprudente y autodestructivo”. Además se ofrece a viajar a Miami a dar las explicaciones en persona.

