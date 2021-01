Laurita Fernández y Nico Cabré cancelaron sus planes de vacaciones: ¿Qué pasó?

Laurita Fernández no quiere complicaciones. Según entiende, en el marco de la pandemia la salud es lo primero y por ese motivo decidió echar por tierra cualquier posibilidad de irse de viajes por vacaciones. Y su pareja, Nico Cabré, asintió la decisión y los novios finalmente decidieron pasar el verano en su casa.

La drástica decisión de Laurita se debe al rebrote que experimentó el coronavirus en diciembre y luego de pasar por una situación de aislamiento tras mantener contacto estrecho con una persona infectada. Si bien no llegó a contagiarse, optó por mantener los cuidados correspondientes.

En Los Angeles de la Mañana, donde se hizo cargo de la conducción porque Angel De Britos se encuentra aislado por el mismo motivo que ella -por contacto estrecho- contó que "el virus ya está en todos lados y uno toma las medidas que hay que tomar. Yo, desde el momento cero, traté de no relajar".

Laurita aseguró en el programa que no se hizo demasiado lamento por no viajar y que primero está la salud de ella y su familia. "Nico coincide en esto de no irnos y no exponernos al pepe. Si vas en avión, también te expones. O si te agarra en otro lugar y estás afuera de tu casa..."

"Sé que es un bajón. A uno le dan ganas, pero es algo de lo que podemos prescindir tranquilamente. No nos vamos a morir si uno no se va de vacaciones y te quedás en el balcón tomando unos mates", expresó.