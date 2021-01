El presidente del Enacom asegura que lo de Cablevisión "no es un error"

El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, consideró hoy que “no es un error” la aplicación que hizo Cablevisión en dos facturas seguidas de un aumento del 20%, en lugar del 5% autorizado por el Gobierno.



Si bien Ambrosini apeló “a la buena voluntad y a la lógica de la empresa”, aseguró que si no devuelve el dinero se sancionará “con toda la fuerza” el incumplimiento de la ley.



Por su parte, el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, sostuvo que lo de Cablevisión es “una pulseada política”.



“Si la ley es tan clara y la resolución es tan clara, lo que quieren es una pulseada política”, remarcó el funcionario, quien sostuvo que “la pulseada es entre un decreto aprobado por el Congreso y la voluntad de una empresa que dice ‘¿saben qué? Acá mando yo’”.



Por su lado, Ambrosini señaló a AM 750 que “hay varias empresas que aumentaron su facturación”, y subrayó que el Ente va a “sancionarlas con toda la fuerza para que el usuario no sufra una injusticia”.



En el caso de Cablevisión puntualizó que ya enero el aumento “lo facturaron mal”, y añadió que “ahora lo volvieron a facturar mal, no es un error”.



“Apelamos a la buena voluntad y a la lógica de la empresa a que acomode sus números. Si no lo hacen, se aplicará la sanción necesaria”, afirmó el titular del Enacom.



Explicó que “el Gobierno autorizó un 5% y aumentaron por encima de eso”, y sostuvo que “hay mucho como para sancionar”.



“No tenemos ningún temor en ir hasta las últimas consecuencias para defender al usuario y hacer respetar la palabra del Estado”, aseguró el funcionario, quien advirtió: “Vamos a ser todo lo duro que la ley y el Estado lo permiten. Las empresas que aumentaron deberán retrotraerlo y si no lo hacen, los sancionaremos o llevaremos al terreno de la justicia”.



Por su parte, López señaló que “Cablevisión, que se comprometió a devolver el dinero cuando aplicó el aumento en enero, ahora lo volvió a facturar”, y remarcó que tras la intimación que le hicieron ayer, la empresa “tiene 10 días para informarle al Enacom cómo le devuelven ese dinero a sus clientes”.



“Si no, se aplicarán todas las multas que se deban aplicar hasta tanto devuelvan la plata”, explicó el funcionario a radio Diez.



A su criterio, “el razonamiento político es: si la ley es tan clara y la resolución es tan clara, lo que quieren es una pulseada política”.



Puso de relieve que “cuando sucedió con las empresas de luz y de gas que se les congelaron las tarifas, a ninguna se le ocurrió aplicar un aumento”, y agregó que “la medicina prepaga retrotrajo el aumento” que aplicó, como consecuencia de una determinación del Gobierno.



“Si la Justicia no les dio el amparo desde agosto cuando las empresas de telecomunicaciones fueron a pedir un amparo, cómo se van a tomar ellos el amparo si en todas las causas se lo rechazaron”, subrayó López, quien señaló que “incluso, en una causa en Mar del Plata les obligaron a devolver el dinero”.



Remarcó que Cablevisión “ahora tiene una última causa en un juez de feria en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que resolver de acá al viernes”, y recordó que “desde agosto hasta acá, a todas las empresas que judicializaron, ningún juez les dio ningún amparo”.