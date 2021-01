¿Kun Agüero o El Polaco? A quién eligió la Princesita Karina

Y un día la Princesita Karina tuvo que elegir entre dos de sus amores del pasado: Kun Agüero y El Polaco. La pregunta se la hicieron en el programa “Los Mammones”, conducido por Jey Mammon, y la cantante de la movida tropical no le esquivó a la respuesta, que la dio sin titubeos.

“El Polaco, el Polaco, no lo tengo que pensar ”, manifestó la Princesita, que no quiso entrar en polémica pese a la insistencia del conductor. “Con El Polaco tengo una relación de por vida porque somos padres de Sol… Solo por eso. Porque después están como al mismo nivel ”, manifestó sin dar más detalles de por qué eligió al cantante por sobre el futbolista del Manchester City.

En la misma entrevista fueron varios los temas que se tocaron y no tuvo reparos en responder. Por ejemplo le consultaron sobre si muchos de los temas que canta realmente no fueron para El Polaco, a lo que respondió: “El se adjudicó que las canciones fueron escritas para él y no fue así”.

Y fue más allá sobre la cuestión ya que dijo que la intención tuvo que ver también con la prensa y la popularidad de las canciones. “Pero como sirvió, dijimos ‘dale, sí’, pero fueron escritas para otro”, agregó Karina.