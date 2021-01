Vacaciones de terror para una pareja de jubilados en El Pato: los maniataron en una casaquinta

Una pareja de jubilados -ambos de 70 años - vivió una verdadera pesadilla esta noche mientras aprovechaban sus últimas días de descanso en una casaquinta en la localidad de El Pato.

Según pudo saber este diario, el hecho ocurrió en una finca ubicada sobre la calle 624, a pocos metros de la colectora de la Autovía 2.

"Es una quinta que alquilamos desde el 3 de enero, mañana nos íbamos. Hoy cerca de las 18:15 horas tres personas, hombres, dos de ellos armados, de unos 30 y pico de años, estacionaron una camioneta estilo furgón ploteado en la puerta", relató una de las víctimas.

"Nos ataron con precintos a las sillas y a la mesa", detallaron y describieron que los acusados no eran improvisados sino que "actuaban con profesionalismo".

Del momento en el que fueron sorprendidos, recuerdan que "presumimos que que entraron por el portón delantero, que da a la calle 624. La zona siempre fue tranquila, segura. Por eso, al encargado del lugar le llamó la atención esto que sucedió", agregan.

Respecto a lo que se llevaron los delincuentes, se supo que se alzaron con una Playstation, una consola Nintendo y también pistolas láser de videojuegos, además de algo de dinero y distintos objetos personales de las víctimas.

Algo que dejó muy preocupado a quienes sufrieron el robo es que "se llevaron la llave de nuestro vehículo aunque no se llevaron el mismo. Quizás no hicieron para que no pudiéramos pedir ayuda en lo inmediato pero tenemos temor de que puedan regresar".