"La Petisa" rompió el silencio en la TV y contó cómo reaccionaron Natalia, Diego y Esteban

Marisa, más conocida como "La Petisa", rompió el silencio en las últimas horas en la televisión tras convertirse en la estrella de las redes sociales tras el testimonio de uno de sus diez hijos en relación al aborto.

Todo comenzó el 29 de diciembre, cuando el pastor evangélico Adrián Aquino concurrió al Congreso de la Nación para manifestarse en contra del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que finalmente fue aprobado. Un movilero de TN que estaba charlando con quienes estaban presentes del "lado celeste" se acercó y le preguntó por qué estaba ahí y, su respuesta, se hizo viral.

Al pronunciarse en contra de la legalización del aborto, recordó una charla que tuvo con su madre -La Petisa- en el 2018. Según contó, ella le confesó que hubiese abortado a tres de sus diez hijos en caso de que hubiese existido la ley cuando los tuvo.

"A Natalia la hubiese abortado. a Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado...", le dijo, según Aquino, su madre aquel día. Rápidamente las redes sociales se hicieron eco de este testimonio y los memes se multiplicaron.

"La Petisa", quien en ese momento no se sabía de su identidad, dio la cara días atrás a través de un video de su hijo en Tik Tok. Pero este domingo decidió también brindar una entrevista a TN, en donde todo comenzó, y contó cómo reaccionaron Natalia, Diego y Esteban a todo esto.

"Ellos lo entienden, lo conocen a su hermano. De repente impactó en algunos de ellos, pero no hablamos mucho en serio porque nos matamos de risa. Decimos 'este Adrián es tremendo'", indicó.

En relación a su apodo, precisó: "No me molesta que me diga La Petisa porque con él y todos mis hijos tenemos toda la confianza. Conformamos una linda familia y quiere decir, y aclarar, que estoy sumamente orgullosa de los hijos que tengo y que Dios me los concedió".

Y añadió: "Doy gracias a Dios que no me deshice de ninguno de mis hijos, que quizás por una ley o por haber tenido la oportunidad, quizás no estarían".