Duros cruces por el uso de locales partidarios en el plan de vacunación bonaerense

La intervención de militantes del oficialismo en el plan de vacunación contra el COVID-19 en la Provincia, generó ayer duros cruces entre oficialismo y oposición. Así, mientras Juntos por el Cambio denunció un “uso partidario de la campaña” de inoculación por parte del oficialismo, funcionarios y legisladores del Frente de Todos salieron a defender el uso de locales del kirchnerismo y de agrupaciones afines para anotar a quienes desean vacunarse.

“No compartimos el uso político, partidario y militante de la campaña de vacunación contra el COVID-19 que llevan adelante algunos dirigentes del Frente de Todos, en un proceso que debería ser pura y exclusivamente de responsabilidad estatal en sus tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal”, afirmaron ayer en un documento intendentes, legisladores y dirigentes de la oposición.

“En los últimos días hemos observado convocatorias y difusión de materiales digitales, gráficos y colocación de mesas partidarias en algunos municipios de la provincia, con tono militante y en nombre del Frente de Todos y de políticos que forman parte de sus agrupaciones internas. Esto contradice el espíritu de una campaña de vacunación que debe ser institucional, una política de estado sin banderías partidarias y gestionada por personal idóneo”, añadieron.

Juntos por el Cambio pidió “no confundir el trabajo que realiza el Estado con la militancia política. Consideramos una falta de respeto a la institucionalidad las declaraciones que hizo el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, apoyando abiertamente este tipo de acciones. No sólo son graves porque atentan contra el rol de las instituciones, sino que también generan confusión en una sociedad en la que es de extrema necesidad llevar claridad y buena información sobre el tema vacunas”.

En ese marco, el bloque de senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio presentó dos pedidos de informes al Ejecutivo provincial para que dé información sobre el plan de vacunación.

Los proyectos fueron impulsados, por un lado, por los senadores David Hirtz, Leandro Blanco, Alejandro Cellillo, Flavia Delmonte, Emiliano Reparaz y Agustín Máspoli; y por el otro, por la senadora Felicitas Beccar Varela.

En ese sentido, la presentación de las iniciativas busca que se esclarezca los criterios y montos establecidos para llevar adelante la campaña de vacunación y la distribución de la vacuna; la cantidad de personal de Salud destinado a la aplicación de las vacunas en cada municipio, la contratación de personal y si fue llevada adelante en forma excepcional sin concursos ni antecedentes.

Además, se solicitó saber cuál será el organismo encargado de la distribución de las vacunas; si existen agrupaciones sociales o políticas que estén armando listados para la aplicación de la vacuna y si tienen participación en la distribución, y si forman parte de la campaña, que se informe si hay una contraprestación económica.

En esa línea, el senador David Hirtz afirmó que “es imprescindible acceder a información precisa y actualizada sobre la situación real en la Provincia, circunstancia que hasta hoy no es posible tener o hay de forma incompleta y deficitaria”.

“Nuestro deber como legisladores es poder aportar ideas y propuestas para atravesar de la mejor manera posible esta difícil coyuntura”, expresaron los senadores.

DURA RÉPLICA

El oficialismo no se quedó atrás y salió a responder los cuestionamientos opositores. En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermín, destacó el rol de la militancia en el marco del fomento de la campaña de vacunación contra el coronavirus y pidió a todas las fuerzas políticas que ayuden a la inscripción.

“Todas las fuerzas políticas deberían ayudar a la gente a inscribirse en el operativo de vacunación. Si te dedicás a la política, o sea a ayudar al otro, y no ayudás a que la gente se vacune, ¿para qué te dedicás a la política realmente?”, sostuvo Otermín en su cuenta de Twitter.

Otermín destacó que “nos enorgullece que haya compañeros y compañeras peronistas de toda la provincia que vayan casa por casa para asesorar y ayudar a los vecinos y vecinas y potenciar el alcance de la campaña que impulsa y coordina el gobierno de Axel (Kicillof) y todo el equipo de salud bonaerense”.

“La vacunación contra el coronavirus es optativa y requiere prestar el consentimiento explícito, por eso la militancia, vecinas y vecinos solidarios, se organizan para asistir a los adultos mayores que no tienen acceso a la conectividad a que puedan inscribirse”, graficó.

El legislador provincial remarcó que “lo importante es que todos los que quieran vacunarse se anoten, porque de esa manera se compone el padrón y se planifica la aplicación de las dosis, priorizando a quienes presentan factores de riesgo y a trabajadores y trabajadoras en mayor contacto con la población”.

En tanto, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, que señaló “hay una decisión de la oposición de cargar sobre el miedo de la gente, lo cual lo hace muy peligroso, porque el operativo de vacunación está armado y en cabeza de los intendentes”.

Sobre el flyer que trascendió en Pergamino, en el que se promocionaban a locales partidarios como puestos de vacunación, García explicó que “los militantes de un distrito tomaron el formato de la convocatoria de la Provincia”.

“Están ayudando a que la gente se inscriba. No vacunando, ni haciendo listados. Hay que ser tonto o tener mala intención para creerlo, cuando todos sabemos que la inscripción va a parar a un sistema general que dará los turnos. Lo que hacen es ayudar a esas personas que no tienen computadora o que son mayores y no se han inscripto”, explicó.