Con cambio de escenario incluido, el Ruso afronta su primer amistoso en el Pincha

En medio de una preparación que llega al final de su segunda semana en el Country Club de City Bell, Ricardo Zielinski pone a prueba su versión del Pincha para medirse en una serie de amistosos ante el Fortín en el Jorge Luis Hirschi.

A partir de las 10, el Estudiantes “modelo 2021” se enfrenta con Vélez en lo que significará el primer equipo que parará el ex DT de Atlético Tucumán y Belgrano, quien aún aguarda por los refuerzos para el plantel (ver página 3).

A puertas cerradas para todo el público en general y para la prensa en particular por la pandemia de coronavirus, el encuentro no contará con la transmisión en ninguna plataforma virtual, pedido expreso y arreglo previo entre ambos cuerpos técnicos que no quieren mostrar sus cartas aún.

De esta manera, el Pincha se medirá con un rival importante, que llegó a instancias decisivas de la Copa Sudamericana y que busca, al igual que quien hará las veces de local hoy por la mañana, llegar con el mayor rodaje posible al inicio de la nueva Copa Diego Armando Maradona, pautado para mediados de febrero.

el primero del ruso

Si bien se trata del primer cruce amistoso para el nuevo cuerpo técnico, Zielinski lo utilizará como banco de pruebas pensando en el debut por los puntos, en el que ya sabe que no tendrá a Leonardo Godoy, quien debe cumplir una fecha de suspensión tras la expulsión ante Central Córdoba en el cierre del certamen anterior.

Así, una de las variantes aparecerá obligatoriamente por el lateral derecho, en el que Facundo Mura se inclina para jugar para los hipotéticos titulares.

Otro de los ausentes será David Ayala, importante en el medio, quien se recupera tras haber dado positivo de coronavirus, al igual que el juvenil Gaspar Di Pizio.

De esta manera, y teniendo en cuenta lo expresado, el posible once estaría compuesto por: Mariano Andújar; el mencionado Mura, Fernando Tobio, Mauricio Guzmán e Iván Erquiaga; Ángel González, Iván Gómez, Nazareno Colombo y Federico González; Leandro Díaz y Martín Cauteruccio.

De esta manera, y dentro del clásico 4-4-2, lo que más llama la atención es la posición de Federico González. Zielinski probará al delantero como volante por izquierdo, algo que ya venía evaluando en las jornadas previas y que hoy tendrá el roce característico de un partido.

Además de esto, el DT buscará seguir de cerca a Manuel Castro, quien regresó de su paso por la MLS de Estados Unidos y se entrena con el plantel desde el inicio de la pretemporada, aunque sin la chance de poder disputar la pasada Copa Maradona.

Otros nombres a tener en cuenta por el cuerpo técnico son los de Nicolás Pasquini, quien recién en el comienzo de la semana se puso a trabajar a la par del grupo y el de Mauro Díaz, de poca participación en el pasado certamen, en el que nunca tuvo continuidad por las diversas lesiones sufridas.

La era Zielinski comienza hoy mismo, con una primera prueba para la gran mayoría de los integrantes del plantel.