El Lobo visita La Paternal para medirse con el Bicho en el primer examen amistoso

Gimnasia tendrá su primera prueba amistosa en la jornada de hoy, en la que visitará a Argentinos Júniors en el Diego Armando Maradona, si es que el pronóstico así lo permite.

Inmerso en una situación particular, dentro de un mercado de pases en el que las salidas aún no se definieron pese a las distintas versiones, los de Martini y Messera se miden con los de Gabriel Milito en dos encuentros de 60 minutos cada uno, que comenzarán desde las 9 y que no contarán con transmisión alguna a través de las redes sociales de las instituciones.

Ante esto, con varias dudas, con algunas posibles bajas por precaución y otras por ausencias, el Lobo podría ir con: Broun o Insfrán (dependiendo de que se avance en cuanto a la salida de Fatura o no); Leonardo Morales (si no se recupera del todo Weigandt), Goltz o Bruno Palazzo (misma situación que el arquero), Germán Guiffrey y Matías Melluso; Harrinson Mancilla y José Paradela; Eric Ramírez, Brahian Alemán, Matías Miranda; y Nicolás Contín.

Además, la dupla técnica también tendrá nombres para probar en el segundo encuentro, como los casos de Bruno Palazzo en la zaga, Tomás Fernández, Matías Pérez García, Tomás Romero, Johan Carbonero y Lucas Barrios, por mencionar algunos.

por ahora, broun se queda

Si bien todo estaba encaminado y parecía que la partida de Jorge Broun a Rosario Central era un hecho, en la jornada de ayer hubo un retroceso ya que desde el “Canalla” esgrimen que el monto exigido por el Lobo de 250.000 dólares es excesivo.

De esta manera, la negociación entró ahora en un impasse y el futuro cercano del golero parece estar en Estancia Chica.

Sin embargo, hay que dejar en claro que esto puede cambiar con el correr de las horas si es que tanto Central como el propio Broun, que ya tiene arreglado el vínculo entre sí, logran abonar lo que le corresponde al Tripero.

En tanto que por Goltz, otra negociación abierto, Patronato preguntó condiciones y ya fue notificado de la cifra que se pretende en calle 4.