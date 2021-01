Estudiantes empató 1-1 ante Vélez en el primer ensayo de la era Zielinski: mirá los goles

Estudiantes empató 1-1 a Vélez en el primer amistoso del ciclo de Ricardo Zielinski como entrenador, quien estuvo siguiendo de cerca la actuación de sus dirigidos pensando en el inicio del primer semestre del 2021.

La apertura del marcador la marcó Fernando Tobio para el Pincha, a los 29 minutos de la primera etapa, quien conectó con su pie en el corazón del área tras un córner desde la derecha.

⚽ 29' PT ¡Goool! Centro desde la derecha y Tobio marcó para darnos la ventaja

Pero en el segundo tiempo, la visita llegó a la igualdad gracias al gol de Thiago Almada a los 13 minutos con un buen disparo desde la puerta del área que se le metió contra el palo derecho a Mariano Andújar.

El partido, que tuvo una duración de 60 minutos e inicialmente se iba a disputar en el predio de la Villa Olímpica del Fortín, finalmente se desarrolló en el estadio Jorge Luis Hirschi por las condiciones climáticas: el campo de juego de UNO es más resistente a condiciones climáticas adversas.

A puertas cerradas para todo el público en general y para la prensa en particular por la pandemia de coronavirus, el amistoso no contará con la transmisión en ninguna plataforma virtual, pedido expreso y arreglo previo entre ambos cuerpos técnicos que no quieren mostrar sus cartas aún.

En cuanto al primer once inicial del Ruso, el mismo estuvo conformado por: Andújar; Mura, Tobio, Guzmán, Erquiaga; Á González, Gómez, Colombo; Federico González, Cauteruccio y L Díaz.