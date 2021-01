Dos bares clausurados por no respetar la capacidad permitida y desbaratan fiesta clandestina

La Municipalidad de La Plata desplegó un intenso operativo de control de la nocturnidad que terminó con la clausura de dos bares por no cumplir las restricciones dispuestas para evitar situación de contagio frente al Covid-19. También se desalojó una fiesta clandestina en un edificio y se clausuraron kioscos por venta de alcohol fuera del horario permitido.

Las tareas fueron dispuestas por la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano junto a los agentes de la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de controlar el cumplimiento de las medidas de prevención dispuestas para evitar situaciones de contagio ante el Covid-19.

Durante los operativos de control se realizó la clausura de un bar ubicado en 44 entre 17 y 18, por no respetar el aforo y estar realizando un recital con músicos en vivo dentro del lugar, lo cual no está autorizado. Y una cervecería en 60 y 27 por tener exceso de clientes y no contar con la documentación correspondiente.

A su vez, tras ingresar una denuncia al 147, personal del municipio desplegó un operativo y logró desalojar una fiesta clandestina que se estaba llevando adelante en un edificio de 38 entre 29 y 30, sin respetar las medidas dispuestas para los encuentros sociales.

Al respecto, la secretaria la área, Virginia Pérez Cattáneo, sostuvo que “es importante que todos cumplamos con las disposiciones para evitar situaciones de contagio del virus”, y remarcó que “debemos tomar conciencia sobre los riesgos que tiene concurrir a estos eventos en donde no se respetan las medidas de prevención y se pone en riesgo la salud”.

CONTROLES EN LAS CALLES DE LA CIUDAD

En el marco de los operativos desplegados esta madrugada, se trabajó con retenes preventivos en inmediaciones a parques y plazas públicas, con controles vehiculares y para evitar los encuentros sociales en parques y plazas de la ciudad.

Durante los mismos, se realizó el secuestró de 16 motocicletas y 3 automóviles, a raíz de que no contaban con la documentación correspondiente para circular.

Al respecto, el secretario de Seguridad de la Comuna, Darío Ganduglia, valoró que “se logró desarrollar un intenso despliegue de efectivos que nos permitió prevenir con operativos de control y al mismo tiempo desalojar eventos que no contaban con autorización y eran un riesgo para la ciudadanía”.

También se llevó adelante la clausura de kioscos que se encontraban vendiendo alcohol fuera de los horarios establecidos y que no contaban con la habilitación del REBA.

MULTAS DE HASTA 2 MILLONES DE PESOS

Vale recordar que las multas para quienes organicen fiestas clandestinas en bares, salones de fiestas o casa quintas, las cuales se encuentran prohibidas, podrán alcanzar hasta los 2 millones de pesos, de acuerdo al artículo 104 del Código Contravencional.

Mientas que la sanción para las juntadas masivas equivalen al pago de hasta 1 millón de pesos y recaerá no sólo en quienes organicen el encuentro, sino también en los propietarios del inmueble en el que se desarrolle y en todo el consorcio cuando se trate de edificios o barrios cerrados, de acuerdo al artículo 45 de la Ordenanza Municipal N° 6147.