"El gordo se va a cagar muriendo": el audio de Luque minutos antes del fallecimiento de Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona sigue dando que hablar y este domingo se dieron a conocer conversaciones de WhatsApp del neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, principales acusados en la investigación.

El material fue difundido por el portal Infobae y una de las cosas que más llamó la atención fueron dos audios de Luque en donde le cuenta la noticia a dos colegas.

“Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenes que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Esta sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación”, le indicó el neurocirujano a un colega en las horas críticas del 25 de noviembre.

Algunos minutos más tarde, en los medios empezaba a difundirse la información de que el Diez se había descompensado y Cosachov, que había ido al country San Andrés por un control de rutina junto al psicólogo Carlos Díaz, le comunicaba lo que pasaba a Luque.

Mientras tanto, el neurocirujano recibió de uno de sus contactos una captura de pantalla de un programa televisivo que discutía el tema y él respondió: “Si boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá”.

En cuanto a la conversación con Cosachov, en la pericia figuran varios audios en los que la profesional le reporta lo que está pasando en la casa mientras Luque maneja en dirección al country de Maradona.

“Ahora está con el equipo (de la ambulancia) lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia”, le indicó la psiquiatra.

En otro de los audios, Casoachov es más específica de cómo encontraron a Maradona en su habitación: “Entramos a la pieza y estaba frio, frio. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, “El Negro”, yo y “Monona” (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada”.

Luego de eso Luque le envió dos audios seguidos en los que le consulta sobre si cuando ellos lo intentaron reanimar a Diego. Cosachov respondió por escrito que se lo palpó y que “parecía muerto”. El neurocirujano, por su parte, intentó calmarla: “Tranqui. Trata de bajar. Esto es así, es así. Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga”.

Por último, Luque indicó: “Ya está. Hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación. Son pacientes así, muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para donde van así yo voy directo. Lógico que si sobrevive. Porque por cómo está el panorama está complicado. Si se quedan en la casa, a veces porque creen que no toleraría un traslado”.

LA COCINERA CONTÓ CÓMO FUERON LOS ÚLTIMOS MINUTOS

Este domingo, por otro lado, habló por primera vez con la prensa la cocinera de Diego Maradona, Romina Milagros "Monona" Rodríguez, quien estaba en el country en el momento que falleció el Diez.

En la entrevista con "El show de los Escandalones" (América TV), contó: “Lo último que hablé con él fue a la noche -del 24 de noviembre-. Fui y me dijo que no quería comer. Entonces, le dije que al menos le hacía unos sanguchitos y un té. Dicen que no comió, pero es mentira, comió un sándwich porque yo los contaba para ver si comía o no. Había cinco, así que uno se lo comió Diego... Es mentira que no comió”.

En cuanto al 25 de noviembre, precisó: “Ese día... No... fue mucha locura”, y añadió que cuando lo vio a él ya había muerto. “Me acuerdo del conteo, que no quiero ni acordarme... Decían '1, 2, 3, vamos'. Contaba la enfermera cuando hacían el RCP...”., precisó.

“¿No había manera de reanimarlo?”, quiso saber Rodrigo Lussich, el periodista que le hizo la entrevista. “No, para mí no”, manifestó, con visible tristeza, Romina. “Me acuerdo de ese día todo, todo me acuerdo”, dijo.