Gianinna Maradona reveló por qué decidieron que el velorio de Diego dure menos de un día

El velorio de Diego Armando Maradona se llevó a cabo el 26 de noviembre en la Casa Rosada y una de las mayores polémicas fue su duración: se extendió menos de un día y, por la cantidad de gente interesada en darle el último adiós, muchos criticaron a la familia por no dar el visto bueno para que sea más largo.

Más de un mes después, Gianinna Maradona decidió utilizar su cuenta de Twitter para contar los motivos de dicha decisión. “Querían que dejemos a mi papá tres días. Tres días sin dormir no íbamos a estar ahí, y tampoco lo íbamos a dejar solo. Por dejarlo un rato solo salieron esas fotos horribles”, indicó.

“Si pasaban tantas horas ahí no íbamos a poder abrir más el cajón. ¿No lo íbamos a ver más por dejarlo ahí así llegaban todos a despedirlo? NO. Lo compartimos toda la vida. En vez de agradecer eso, algunos sienten la necesidad de criticarnos y juzgarnos. Me acostumbré que llevando mi apellido haga lo que haga me van a criticar”, agregó.

Por otro lado, dijo que accedieron a extenderlo unas horas hasta que comenzaron los incidentes. En relación a esto, detalló: “Los gases lacrimógenos nos hicieron mierda los ojos, la garganta, entre el dolor de lo que estábamos pasando y la preocupación de que las vallas cada vez se movían más cerca de mi papá, era insostenible”.

Y amplió: “Había que tomar una decisión y la tomé yo cuando empezaron a revolear cosas y lamentablemente él no podía seguir ahí, en esas condiciones no se lo merecía. Yo no me iba a mover de su lado y la seguridad me pedía que me vaya adentro. Así no, me voy pero con mi papá. Atrás de un ídolo hay una familia, eso es lo que a varios les cuesta aceptar”.

En dicha carta, también hizo referencia a quienes critican que esté enterrado en un cementerio privado. “Está con sus papás como él quería. Y yo puedo ir a verlo las veces que quiera sin que me miren a ver qué hago o dejo de hacer, o si pueden sacarme fotos para luego publicar con algún título rancio. Morbo pleno, lamento no dárselos”, indicó.

LA CARTA COMPLETA: