Con un golazo de "Pulguita" Rodríguez, Colón derrotó a los tucumanos

Un golazo de Luis "Pulguita" Rodríguez rompió la monotonía y comenzó a definir el partido que Colón le ganó esta noche a Atlético Tucumán por 2 a 0, una jugada que dejó a los hinchas locales añorando momentos de un pasado reciente que lo tuvo como protagonista de grandes hazañas con la camiseta "decana".

El simoqueño "picó" el balón por sobre la cabeza de Cristian Lucchetti, quien fue testigo de lujo de la notable definición de una gran maniobra personal que comenzó a definir el partido jugado esta noche en la capital tucumana, en el cierre de la cuarta fecha de la zona B Campeonato de la Copa Diego Maradona.

Hasta el minuto 37 del segundo tiempo no había nada para destacar entre dos equipos que jugaron relajados y sin apuro, tras quedar fuera de la carrera por un lugar en la final con bastante anticipación.

El segundo tanto lo marcó Facundo Farías, quien empujó el balón con el arco vacío porque Lucchetti fue a buscar un cabezazo en el área de los santafesinos y quedó fuera de acción en la contra.

Colón cortó una racha negativa y consiguió el primer triunfo en esta instancia del campeonato que le permite sumar cuatro puntos, mientras que los tucumanos quedaron en el fondo de la tabla con una unidad y sufrieron la tercera derrota en cuatro presentaciones, después de haber ganado todos los encuentros de la fase clasificatoria.

Para Ricardo Zielinski este fue el último partido de su ciclo como entrenador de Atlético Tucumán en el estadio Monumental, ya que el domingo se despedirá de sus dirigidos cuando visite a Gimnasia y Esgrima, en La Plata, ciudad que será su próximo destino ya que lo espera Estudiantes para que se haga cargo del plantel.

Antes del comienzo del cotejo, los dirigentes tucumanos realizaron un breve homenaje al entregarles una camiseta enmarcada a los tres exfutbolistas del club que ahora defienden la camiseta de Colón: Bruno Bianchi, Rodrigo Aliendro y Rodríguez.

Ambos equipos serán jueces de la definición de la zona B Campeonato ya que en la última fecha de esta fase, que fue programada para el domingo, a las 21.30, Colón (4) recibirá a Talleres (8) y Atlético Tucumán (1) visitará a Gimnasia La Plata (7), los otros dos equipos que luchan por el primer puesto para llegar a la final con Banfield (9), que recibirá a San Lorenzo (4), el otro eliminado prematuramente.

-Síntesis-

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Jonathan Cabral, Guillermo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Lucas Melano, Cristian Erbes, Guillermo Acosta y Nicolas Aguirre; Leonardo Heredia y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Bruno Bianchi, Gonzalo Piovi; Alex Vigo, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Yeiler Goez, Gonzalo Escobar; Luis Rodríguez y Tomás Chancalay. DT: Federico Domínguez.

Goles en el segundo tiempo: 37m Rodrìguez (C) y 49m Farías (C).

Cambios: en el segundo tiempo, 17m Ramiro Carrera por Acosta y Augusto Lotti por Melano (AT), 19m Facundo Farías por Goez (C), 23m Santiago Pierotti por Piovi (C), 35m Ramiro Ruiz Rodríguez por Aguirre (AT), 41m Brian Farioli por L. Rodríguez (C) y 43m Matías Alustiza por Heredia (AT).

Amonestados: Aguirre (AT); Piovi y Chancalay (C).

Incidencia en el segundo tiempo: 15m. expulsado J. Toledo (AT) .

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: José Fierro (Tucumán)