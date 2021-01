VIDEO .- En el barrio San Francisco de Asís se sienten desamparados: sin luminarias, calles intransitables y falta de recolección de residuos

Los vecinos del barrio San Francisco de Asís y adyacencias le enviaron una carta a la Municipalidad de La Plata para pedir "en forma urgente la presencia del estado".

"No tenemos luminarias, recolección de residuos, línea de colectivo que lleve a los niños a las escuelas, ni a la mayoría de los trabajadores a sus lugares de trabajo. Las calles están intransitables, no se han hecho tareas de bacheo, no se cortan los pastos de la banquina", denunciaron en el escrito.

El barrio tiene su entrada principal sobre la avenida 167 en cruce con la avenida 66, llegando hasta la calle 635, la avenida 600 desde 168 hasta la avenida 137 y caminos vecinales adyacentes.

"La inseguridad es el punto que se sostiene por la falta de patrullaje, los delincuentes se amparan en la oscuridad y aprovechan el distanciamiento entre los vecinos para actuar con absoluta impunidad, siendo cada vez más violentos y más frecuentes", precisaron en la carta en relación a los robos que sufren a diario.

"La lista de necesidades es interminable, numeramos solamente las básicas e indispensables. No pedimos nada que no nos corresponda. Nada que no nos hallamos ganado pagando los impuestos, todo esto es su responsabilidad y de toda la gente que nos representa. Se deben a la gente. Queremos soluciones, no generar conflictos", cerraron en el texto presentado a las autoridades.