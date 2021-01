Drama en zona Norte: algunos sin agua, otros sin luz y muchos sin ninguno de los dos servicios

En la zona norte los vecinos denunciaron a EL DIA que muchos están sin agua, otros sin luz y en algunos casos padecen o padecieron esta mañana la falta de ambos servicios. Y las fallas se dan justo en una jornada con altas temperaturas.

Los reclamos contra Absa llegaron de distintas zonas. Alicia Dezzotti dijo que está sin agua desde las 9 de la mañana en Cantilo entre 20 y 21. "También ayer padecimos lo mismo desde las 11 hasta 16. Hace años que hacemos los mismos reclamos para esta fecha. Así no podemos vivir", sostuvo. Emiliano Enrique Sarli, de 19 entre 465 y 466, aseguró que desde hace una semana tiene el mismo problema. En la zona 461entre 19 y 20 "sufrimos la falta total de agua total semanas enteras", manifestaron los vecinos.

En Tolosa, más precisamente en 7 e 526 y 527, insisten con el reclamo de que sale "un hilo de agua de las canillas". Sostienen que hicieron 34 reclamos a Absa con el numero 3039950 desde el 10 de diciembre y que según la empresa "efectivamente existe el problema pero hasta el día de hoy no se han acercado a solucionarlo. Ya hoy no hay agua y ya no sabemos qué hacer".

La interrupción del servicio eléctrico fue reportada por platenses de City Bell, Villa Elisa y Gonnet. Adriana Gorza dijo que no tiene el servicio en su vivienda de 13 entre Arana y 20. Además recalcó que también le afecta el suministro de agua. Desde la zona de Arana y Camino Belgrano también aseguraron que están sin luz. "El corte llega hasta el Centenario", contaron.

En 421 entre 21 y 21 bis "estamos sin Luz y ya llevamos 7 horas. Pero tampoco tenemos agua", dijo Pablo, quien además agregó que hizo el reclamo (N° 3546191) y "me contestaron de Edelap que fue interrumpido por una falla de red". Nelly, por su parte, aseguró: "Hay muchos vecinos de City Bell sin luz y sin agua. Por lo menos un radio de 15 manzanas está afectado. Tampoco funcionan los semáforos de Camino General Belgrano y 462 ni de Camino General Belgrano y 454. ABSA no envía ningún grupo electrógeno a las bombas para que tengamos agua". El corte también lo padecieron en el barrio Santa Ana, aunque cerca de las 13 reportaron que la luz había vuelto.

Desde Edelap explicaron a este diario que la falta del suministro eléctrico en Villa Elisa se debió a que "salió de servicio una instalación de la red de Media Tensión". En ese sentido se informó que "el personal se encuentra trabajando en el lugar, ya se lograron restituciones parciales y se continúa maniobrando para reponer la totalidad del servicio en el menor tiempo posible".

Por otro lado, en Villa Castells, María Luján contó que "Estuvimos15 horas sin luz. Se trató de sólo una fase en calle 6 entre 496 y 497".

Por otro lado, Eduardo, de 37 entre 28 y 29, también dio cuenta de que estuvo parte de la mañana sin el suministro. Desde la prestataria manifestaron que "pudo haber percibido una interrupción momentánea controlada desde el Centro Operativo para poder realizar maniobras para ejecutar obras de inversión en la red en la zona de 32 a 35 y de 131 a 30; de 34 a 40 y de 131 a 133; de 29 a 31 y de 38 a 39 y adyacencias en condiciones de seguridad eléctrica".