Boca se juega la chance de ser finalista de la Copa Maradona

Boca, con la mente puesta en el desquite de la semifinal de la Libertadores en Brasil ante Santos pero con la ambición de ser finalista de la Copa Diego Maradona, visita esta noche a Argentinos Juniors, que aún conserva ciertas chances de clasificar para la gran final.

El partido se jugará en el estadio Diego Maradona, en el barrio porteño de La Paternal, desde las 21:30 con televisación por parte de Fox Sports y el arbitraje de Fernando Espinoza. A esta última fecha, en la que los tres encuentros se jugarán en el mismo horario, Boca, River y Argentinos son los únicos que tienen posibilidades de ser finalistas por la zona A, jugando el “Millonario” ante Independiente, como local en el estadio de Banfield (ver aparte).

La situación entre Boca y River es clara porque, si ambos triunfan, se deberá definir al finalista con saldo de goles, en tanto, en caso de empatar los dos, el “Xeneize” clasificaría por mejor diferencia.

Esta definición estrecha, muy apasionante dentro de una copa que no dejó precisamente muchas emociones, les llega a los dos más grandes del fútbol argentino en medio de una semifinal de Copa Libertadores.

Boca, sin dudas, quedó mejor parado con el empate sin goles ante los santistas que un River que recibió un duró golpe al caer en la cancha de Independiente 0-3 ante Palmeiras, quedando obligado, dicho por el mismo Marcelo Gallardo, a una “épica” actuación de visitante para dar vuelta la historia.

Pero siempre es bueno ganar y Miguel Russo y sus dirigidos lo saben, tras festejar no hace mucho la Superliga ganada en la última fecha superando al mismísimo River, por lo tanto la posibilidad de jugar otra final (el 17 del actual en San Juan) es siempre seductora. Hoy Boca jugará con una formación suplente con la presencia de algunos “ilustres” como Edwin Cardona, Ramón Abila, Mauro Zárate y Julio Buffarini. No obstante, no será el equipo que empató ante River. Alan Varela, 19 años, será colocado en el medio por Russo, quien también habría decidido que Gastón Avila conforme la zaga con el peruano Carlos Zambrano.