JxC ya tiene Comité de Control Electoral: "No vamos a dejar que con la platita nos den vuelta la elección"

Los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio (JxC) -Patricia Bullrich (PRO), Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC)- presentaron hoy un Comité de Control Electoral de cara a los comicios legislativos de noviembre, que tendrá el objetivo de recolectar denuncias por irregularidades electorales en todo el país. Según se explicó durante una videoconferencia realizada hoy, el Comité de Control Electoral contará con un equipo interdisciplinario que recibirá por mail y por WhatsApp las denuncias de irregularidades, las evaluará y decidirá si las trasladan a la Justicia.

El titular de la UCR, Cornejo, precisó durante la presentación que el comité abarcará los 24 distritos, en tanto que la titular del PRO, Bullrich, indicó que el objetivo de este órgano creado por JxC es “detectar irregularidades, prevenirlas y ponerles freno”. En tanto que patricia Bullrich, presidenta del PRO, aseguró: "No vamos a dejar que con la platita nos den vuelta la elección". En ese sentido remarcó que "después de la peor elección de la historia del peronismo unido, la respuesta fue un cambio de gabinete que viene a buscar votos con métodos muy tradicionales, de clientelismo. Basta con ir a Tucumán para ver cómo es el régimen electoral, cómo se financia y cómo el clientelismo está a la vista de todos".

Por su parte, la diputada Silvia Lospennato, una de las responsables del operativo de fiscalización de las urnas en el espacio opositor, marcó la importancia de que JxC cuente con "un fiscal por cada mesa" en la que se vote el 14 de noviembre, una cuestión que, dijo, depende del nivel de participación de los ciudadanos. “La mejor manera de garantizar el proceso electoral es tener un fiscal en cada mesa, un objetivo que depende de la participación ciudadana", dijo y convocó a sumarse "como fiscales" a través de la página web (https://sumate.jxc.com.ar).

Lospennato indicó que también se realizará un esfuerzo por fiscalizar “la zona de fronteras, que en las PASO estuvieron cerradas" y en noviembre "tendrán un tránsito más fluido” en virtud de las aperturas que se dan en materia sanitaria. La legisladora dijo que también se buscarán mejorar algunos problemas que hubo en las PASO, entre los que enumeró urnas que llegaron tarde a los centros de votación y ausencia de presidentes de mesa.

En esa misma línea, agregó que se chequearán que los presidentes de mesa y fiscales generales cumplan el requisito de no estar afiliados a ningún partido político, en tanto que informó que los canales abiertos para recepción de denuncias son un número de WhatsApp (+54 911 6 808 1065) y un correo electrónico (controlelectoral@jxc.com.ar).

Por su parte, el titular de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, afirmó que tanto el comité como el refuerzo en la fiscalización buscan "garantizar la transparencia del proceso" electoral.

En otro orden, ante una consulta, tanto Bullrich como Cornejo consideraron que es prematura la discusión de si eventualmente la oposición debería ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados en caso de hacer una buena elección en noviembre y convertirse en primera minoría en ese cuerpo. “Es un tema que la Mesa Nacional de JxC no discutió y no tenemos que adelantarnos”, dijo la ex ministra de Seguridad, aunque consideró que "el reglamento dice que la primera minoría es la que tiene la Presidencia de la Cámara”.