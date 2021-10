Policía se descontroló en bar céntrico, lo sacaron y reaccionó a los tiros: embarazada se salvó de milagro

Otro extremo episodio de violencia en la noche platense volvió a poner en vilo a los vecinos de la zona céntrica de diagonal 74. Esta vez la situación se desmadró por un sujeto que arremetió a los tiros frente a un departamento de 11 entre 47 y 48, en donde vive un joven y su pareja embarazada. El episodio se desencadenado en un bar en torno al cual los vecinos nada tenían que ver ya que se encontrabn en pijama dentro de su hogar. Según los denunciantes, los hechos se circunscriben "a un bar de esa cuadra que también funciona como una discoteca" y si no resultaron heridos fue por "un milagro".

El joven denunciante relató en detalle la dramática situación. "Eran casi las 3:00 de la madrugada, yo estaba detrás de esa ventana cuando detonaron el arma, me puse a resguardo porque escuché que el problema empezó dentro de la cervecería DUNN que está muro a muro con nuestro edificio", deslizó.

Según recordó sobre la dramática madrugada de ayer, "escuché gritos, sacaron a alguien y una mujer gritó: 'tiene una pistola'. Y un hombre, presumo que el de la pistola (no puedo asegurarlo porque tenía la persiana semi cerrada), gritaba: "Quién se va a parar de manos ahora'. Era evidente su estado de ebriedad".

Aterrado por el fuerte murmullo, el joven explicó que "le avisé a mi esposa de que no se levantase porque había peligro y a los pocos segundos se escuchó la detonación". Según afirmó, pocos minutos antes ella había permanecido al lado de la ventana en donde impactó la bala. "Ella había estado mirando una película allí", dijo.

Por otra parte, los denunciantes tomaron imágenes de los rastros de los poryectos. "Tenemos la vaina acá", comentó. En ese marco, realizaron la correspondiente explosicón ante policías, que se apersonaron en el lugar tras el hecho. A su vez, anticiparon que mañana concurrirán a la fiscalía "para presentar la vaina que estimo será de competencia de la Policía Científica para su estudio"

Descontrol sin freno

Acerca del descontrol en la zona, planteó que "no podemos dormir tranquilos por las vibraciones, ruidos y gritos porque evidentemente el local no respeta la ordenanza de ruidos molestos en zonas residenciales en los decibeles permitidos, y no tienen aislamiento acústico".

"Los vecinos ya hicimos muchos reclamos en la Municipalidad, en Control Urbano, porque el local funciona como discoteca de lunes a lunes y terminan alrededor de la 4 de la mañana todos los días", consignó.

Además, describió que "este fin de semana colocaron luces giratorias en la calle, lo que constituye un peligro para los automovilistas que transitan por 11 porque se podrían haber encandilado y producirse un siniestro, cosa frecuente estas calles".

"Los vecinos tenemos que trabajar mínimo de lunes a viernes, y no se puede dormir con la música tan fuerte, desde dentro del local, y desde fuera con los coches que estacionan" detallo.

Asimismo, recordó que "hasta hace un mes, mi hermano discapacitado vivía con nosotros, y no podía dormir, una persona epiléptica, con trastornos de sueño. Una vecina de 91 años que vive también en planta baja sufre de dolores de cabeza cotidianos por el mal sueño de todas las noches".

Debido al caótico panorama que describió, reflexionó que "se producen disturbios muy seguido, ruidos y anoche incluso estuvieron en peligro nuestras vidas. Pero esta vez, con disparos y todo lo demás, es una línea peligrosa que se acaba de atravesar".

Lo ocurrido redundó en otra noche de peligros en las inmediaciones de diagonal 74 y 48, en donde el mes pasado se vivieron momentos de tensión en torno a una concatenación de hechos que incluyeron un siniestro vial, un intento de linchamiento a un conductor y desmanes con botellazos volando por todos lados, lo cual terminó con la intervención de la policía que accionó con balazos de goma.

Un sujeto armado

Según los denunciantes, la peligrosa reacción del sujeto se desató porque aparentemente se le cayó un arma dentro del local y el personal de seguridad lo retiró a la calle, en donde reaccionó a los tiros.

"Quisiera destacar el hecho de que no se trató de un asalto, de un intento de robo o algo por el estilo. Porque aunque sospecho que no se ha podido identificar al autor del disparo, alguien tiene que ser responsable por los desmanes que se están haciendo habituales en la zona", comentó.

Al respecto, manifestó que "sacar a una persona armada de dentro de un local que debería tener cierto control, y además no llamar a la policía, aunque no podría asegurar que no lo hicieran, sino solo sacar a una persona para que si pase algo, pase afuera y restar responsabilidad, poniendo en riesgo la vida de los vecinos que nada tenemos que ver, es algo por lo que alguien debe responder". "No podemos andar por la casa con un chaleco antibalas debajo del pijama", concluyó.

Sin embargo, por información policial. se conoció que el sujeto implicado en el hecho fue identificado como agente policial con el cargo de oficial del Comando de Patrullas La Plata, quien se vio envuelto en una gresca con otro hombre hasta que ambos fueron retirados del local. En tanto, en la calle el susodicho, de 36 años de edad, emitió un disparo y se alejó del lugar.

Tras lo ocurrido, el sujeto quedó imputado en una causa por "uso de arma agravado" y su situación fue elevada a Asuntos Internos que resolvió desafectarlo de la fuerza.