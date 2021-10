Manzur sobre Aníbal F.: "Fue muy desafortunado y yo me quiero quedar con las disculpas

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, se refirió este martes a la polémica publicación del ministro de Seguridad contra el dibujante NIK.

“Fue muy desafortunado, pero yo me quiero quedar con las disculpas públicas que dio”, expresó el ex gobernador tucumano este mediodía, al retirarse del club IMOS de Núñez, donde se llevó a cabo un acto de entrega de tarjetas a clubes de la Ciudad de Buenos Aires que son beneficiarios de un plan gubernamental.

Anteriormente, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró hoy que no amenazó a Nik y dijo que su intercambio con el humorista gráfico "no fue otra cosa que un debate" a través de Twitter.



"No hay ningún agravio, no hay ningún insulto, no hay ninguna referencia a nadie en particular, estamos hablando de subvenciones", dijo Fernández en declaraciones a la prensa tras el cruce que mantuvo ayer con Nik a través de Twitter

"Para mí, los hijos, las casas, las mujeres son templos; uno no se mete con esa cosas. No se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar estas cosas", subrayó y agregó: "Si lo tomó como una amenaza, le pido perdón".



Fernández contó que le avisaron "que él (por Nik) habría dicho en algún lado que sentía que era una amenaza a sus hijos, eso ya sería muy grave".