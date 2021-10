Maradona: Mavys Álvarez contó quienes grababan sus videos privados

Después de 20 años, la cubana Mavys Álvarez reveló quiénes la grababan en video durante sus encuentros íntimos con Diego y señaló duramente al círculo del Maradona.

Asimismo, el periodista Luis Ventura enumeró todas las versiones que circulan acerca de esos videos de un Maradona adulto en una relación sexual con una menor de edad (16) y le pregunto: “¿Quiénes hacían estas filmaciones? ¿Quiénes las promovían? Algunos decían que pertenecían a la inteligencia cubana, otros dicen que eran integrantes del entorno de Maradona, mientras que otros aseguran que era el propio Maradona”.

Contundente fue la respuesta de Mavys : “En ocasiones, eran amigos de él, de los que estaban en su entorno” y agregó que “pudiera ser el propio (Guillermo) Coppola, tal vez (Carlos) Ferro Viera o por ahí algún otro que estuviera en ese momento. La verdad que son cosas que hoy no son muy claras para mí”, aseguró la mujer cubana.

En relación a esas filmaciones, Ventura la consultó si sentía pudor cuando su intimidad era registrada. “Pues sí, claro que sí”, sostuvo la mujer. “Nunca había pasado una experiencia parecida. Fue mi despertar sexual en todos los sentidos, sí”, explicó Álvarez. Y agregó que: “Sentí miedo en varias oportunidades de no poder controlar ciertas situaciones, de no poder decidir”.

Por otra parte, Álvarez contó que permaneció junto a Diego Maradona entre los años 2000 y 2005, pero que durante ese lapso el ídolo del fútbol también frecuentaba con otras mujeres cubanas. “Estaba esta muchacha Adonay Frutos y Eileen Díaz, pero tengo entendido que había otras más”, señaló.

Vale destacar que una de los momentos más inquietantes de la charla se produjo cuando Mavys confirmó varias historias que involucran a quien fue el mayor líder cubano. “A un hotel de Varadero me ingresaron escondida en el baúl del auto de Fidel Castro. Fue así porque los cubanos no pueden entrar a los hoteles”, explicó. Y agregó: “Me sentí un poco incómoda cuando conocí a Fidel, me pasó el brazo por encima y se acercó para hablarme. Ahí Diego le dijo «Dejando, dejando»”.

Para finalizar, Mavys aclaró que jamás tuvo una conversación con Claudia Villafañe y solo compartió un evento donde apenas la vio de lejos.