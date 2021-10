Polémica por la promoción de los estudiantes en la Provincia

Se priorizará la segunda etapa de 2021 por sobre la primera de este año; por segundo año consecutivo no habrá notas numéricas y se establecerán tres rangos sobre aprendizaje de contenidos (trayectoria educativa avanzada, en proceso o discontinua); y habrá cuatro instancias de recuperación para esquivar los tradicionales exámenes de las previas en la secundaria. Al menos para los alumnos de primero a quinto año. Son algunos de los aspectos sobre los cuales la dirección de Educación marcó los lineamientos de la promoción de año en las escuelas primarias y secundarias. Generó polémica y algunos planteos de distintos sectores.

Desde Padres Organizados La Plata plantearon que “es una contradicción más del gobierno de la Provincia. Se definen estrategias como los `ATR´ o las clases los sábados para los chicos que tienen que recuperar contenidos y fortalecer trayectorias por un lado y se decide flexibilizar la evaluación. En lugar de `calificar´ con nota se `valora´. El mensaje para quienes se han esforzado y han estudiado es que no vale la pena”, se expresó. A la vez, se agregó que “si no se evalúa, no se sabe en qué situación de aprendizaje están los chicos. Sin evaluación no hay posibilidad de planificar ninguna política educativa. El problema es muy serio y las soluciones que propone la cartera educativa son siempre paliativos”.

directivas desde EDUCACIÓN

Desde la dirección de Educación provincial indicaron que “no hay flexibilización” en la forma de evaluar. Plantearon que “se retoman los conceptos establecidos en 2020 en el documento “Evaluar en pandemia”, y los instrumentos de evaluación denominados “relevamiento institucional de trayectorias educativas” con los que las y los docentes vienen trabajando”.

Continúan utilizando las tres categorías de valoración pedagógica para las trayectorias educativas:

-Trayectoria educativa Avanzada (TEA): para lograr la promoción se debe tener aprobado al menos el 70 por ciento de los contenidos establecidos.

-Trayectoria educativa en Proceso (TEP): en el caso de los que haya alcanzado menos del 70 por ciento de los contenidos, deberán intensificar saberes en contraturno o los fines de semana.

-Trayectoria educativa Discontinua (TED): recuperarán contenidos de distinta manera, según se trate de escuelas primarias o secundarios entre diciembre y abril.

En el caso de la Primaria, la promoción estará vinculada de manera exclusiva con los contenidos definidos como prioritarios, mientras que los alumnos que se encuentren más rezagados, según las tres categorías mencionadas anteriormente, tendrán instancias para recuperar en febrero de 2022.

Así, en diciembre serán promovidos los que se hayan ubicado en la categoría TEA en el segundo semestre de 2021, sin importar cuál haya sido la calificación en la primera mitad del año.

Quienes no hayan logrado ubicarse en la categoría TEA en la segunda mitad del año tendrán que asistir a clases durante febrero próximo para fortalecer los conocimientos, teniendo en ese momento una nueva evaluación.

En el caso de los alumnos secundarios, tendrán un esquema similar de promoción, tomando en cuenta la trayectoria educativa avanzada en la valoración pedagógica correspondiente al segundo informe 2021.

En tanto, los estudiantes que, habiendo tenido una trayectoria educativa en proceso en la primera etapa de 2021, hayan participado regularmente de los encuentros de intensificación en horarios de extensión del tiempo escolar -registrando un adecuado nivel de desempeño y de ese modo hayan logrado una valoración pedagógica TEA en el segundo informe-, también pasarán de año.

Además, serán promovidos los estudiantes con trayectoria educativa discontinua en la valoración pedagógica correspondiente al primer informe que revirtieron esta situación en el segundo tramo de 2021 y lograron en esta etapa llegar a la evaluación TEA en el segundo informe. Así, también podrán pasar de año.

Concluido el ciclo escolar 2021 en febrero de 2022, si algún estudiante de 1ero a 5to año de secundaria (hasta 6º año en el caso de la modalidad de TEP) es valorado pedagógicamente con trayectoria educativa discontinua o en proceso en alguna de las áreas del año escolar en curso en 2021, a partir de marzo 2022 esos espacios curriculares serán considerados como pendientes de acreditación. Si tienen dos áreas de aprendizaje pendiente pueden recuperarla en el primer semestre de 2022, participando de instancias complementarias de intensificación de la enseñanza.

“AUTONOMÍA”

Por su parte, desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba) remarcaron que “se debe apelar a la autonomía de las instituciones y de los equipos directivos para evaluar el bienio entero de acuerdo a cada situación particular. Se hicieron grandes esfuerzos en pleno aislamiento y también corresponde evaluar esos resultados”.

“En los casos en los que esto implique una injusticia, por temas de acceso tecnológico u otras razones, entonces sí, excepcionalmente se deberá hacer foco en estos últimos meses de clases presenciales”, remarcó Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepba.

“Hay que asegurarse que los chicos aprendan, no es razonable una promoción de urgencia con una evaluación limitada temporalmente al único periodo de presencialidad estable de 2020 y 2021”, agregó.

Desde esa asociación también resaltaron que “la comunicación es importantísima. Ningún funcionario salió a explicar los pormenores de una decisión de tanto impacto”.

Y plantearon que “hay muchas preguntas. Por ejemplo, si la promoción en secundaria admite llevarse hasta dos áreas, eso podría implicar una cantidad considerable de materias. Cómo remonta esa situación el estudiante?”.