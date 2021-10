Cómo ve el Cholo Simeone el futuro del Muñeco Gallardo

Durante una extensa entrevista concedida a un diario deportivo, el Cholo Simeone recorrió varios temas de actualidad y tuvo elogiosos comentarios hacia Marcelo Gallardo.

Concretamente, cuando al DT del Atlético Madrid lo consultaron sobre la posibilidad que el entrenador millonario dirija en Europa dijo: "No tengo ninguna duda de que después de pasar por el fútbol argentino, estamos y está preparado para enfrentar cualquier situación en el fútbol europeo".

Y añadió: "La única situación que puede tener Marcelo de diferente es que no sepa el idioma cuando vaya a algún lugar, no sé si habla inglés o no. Después, es un entrenador preparado y, seguramente, cuando le toque salir de River, le aparecerá la chance en un lugar importante de los clubes europeos".

Finalmente Simeone advirtió que Gallardo "deberá seguir manteniendo y seguir sosteniendo lo que hizo en la Argentina".