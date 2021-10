Estudiantes busca volver al triunfo ante el entonado Defensa y Justicia: hora, TV y formaciones

Estudiantes necesita recuperar terreno en el marco de la Liga Profesional de fútbol si es que quiere cumplir con el gran objetivo institucional del semestre: asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores de América.

Ante esto, el Pincha visita por la noche a Defensa y Justicia en el Norberto Tito Tomaghello, en un encuentro correspondiente a la 16ta fecha del certamen local. El mismo tendrá a Silvio Trucco como encargado de impartir justicia y podrá verse en directo y de forma gratuita por la TV Pública y por la señal ESPN. Además, el cruce contará con la televisación codificada de Fox Sports Premium y la clásica Supertransmi de FM La Redonda, en el 100.3 del dial.

Tras tres empates de manera consecutiva, el equipo que dirige Ricardo Zielinski busca volver al triunfo para acortar distancias con Talleres y River, a quienes tiene por encima en las dos tablas, y también para despegarse de Boca, Lanús, Independiente y Racing, quienes lo persiguen pensando en la Copa.

mismo esquema, pero con variantes obligadas

El empate de la fecha pasada con Rosario Central dejó buenas sensaciones, sobre todo en el primer tiempo, donde el Pincha fue bastante más que su rival, pero no logró llevarlo al marcador.

Sin embargo, y pese a rescatar un punto de manera agónica cuando todo parecía perdido, el cruce con los del Kily dejó dos bajas sustanciales para un León que se acostumbraba a salir de memoria.

Y es que tanto Agustín Rogel como Manuel Castro no se recuperaron del todo de sus respectivas dolencias y no serán parte del once de arranque que buscará los tres puntos frente a los dirigidos por Sebastián Beccacece.

En el caso del goleador del equipo, el Pincha dio a conocer el parte médico oficial, dejando en claro que el volante charrúa “padece un esguince en sindesmosis en el tobillo izquierdo”. En cuanto al central, si bien no hubo comunicación institucional, todo indica que sería una fuerte contractura en uno de sus isquiotibiales lo que le abrirá la puerta a Fernando Tobio. Por Castro, en tanto, ingresará el ecuatoriano Jaime Ayoví.

De esta manera, el once de Zielinski que saldrá al verde césped del Tito Tomaghello respetará el 4-3-3 que el Ruso viene usando desde hace algunos encuentros, aunque en esta oportunidad tendrá a: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Fernando Tobio, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Fernando Zuqui, Bautista Kociubinski y Juan Manuel Sánchez Miño; Matías Pellegrini, Jaime Ayoví y Gustavo Del Prete.

las variantes del ruso para bajar al halcón

Además de los posibles titulares, Zielinski optó por 13 nombres más para el viaje a Florencio Varela.

Así, las variantes del Ruso que esperarán en el banco, serán: Jerónimo Pourtau; Agustín Rogel, Mauricio Guzmán, Matías Aguirregaray y Bruno Valdez; David Ayala, Franco Zapiola, Deian Verón, Franco Romero, Nicolás Palavecino; Francisco Apaolaza, Leandro Díaz y Agustín Palavecino.

Sin Castro, descartado, y con Rogel en duda, Ayoví y Tobio saldrían de arranque