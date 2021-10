VIDEO. Así se viaja en micro en la Ciudad tras habilitarse la ocupación plena de asientos

Según una recorrida de EL DIA tanto por la Terminal de Ómnibus como en distintas paradas de las calles platenses, los usuarios del transporte público dan cuenta de cómo se viaja en estos tiempos con la vuelta a más "normalidad" tanto en el aforo de las unidades como con más movimiento.

Desde la semana pasada, los servicios de transporte automotor y ferroviario interurbanos pueden desde este jueves tener plena ocupación de sus asientos, pero no sé admitirán en ningún caso pasajeros parados, informó el Ministerio de Transporte.



La medida, que se dispuso a través de la resolución 356/2021 publicada en el Boletín Oficial, impacta positivamente al sector de cara al próximo fin de semana largo, y tiene como objetivo potenciar el turismo, aumentando la capacidad de ocupación permitida en los servicios de micros y trenes de larga distancia.



En este sentido, la norma establece que los vehículos afectados a la prestación de estos servicios podrán tener plena ocupación de sus butacas, no admitiendo en ningún caso pasajeros de pie, es decir, no excediendo la cantidad de asientos disponibles.



Además, en la resolución se aconseja extremar las medidas para un mejor distanciamiento social en el interior de los vehículos.



La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de la fiscalización y el control del cumplimiento de la medida.