Por qué la mamá de Lio Messi no participará en Masterchef de TV

Desde hacía unas semanas se venía hablando sobre la participación de la mamá de Messi, Celia Cuccittini, en la próxima temporada de MasterChef Celebrity, el conocido programa de TV.

Pero en las últimas horas la información fue perdiendo fuerza hasta que la propia involucrada aclaró públicamente que no estará presente en "las hornallas más famosas del país".

Las crónicas periodísticas aluden a un diálogo mantenido por la mamá del capitán del seleccionado argentino con Angel De Brito en su programa. El conductor la consultó, inicialmente, sobre cómo se encontraba tras la victoria de la Selección Argentina sobre Perú. "Siempre que gana el equipo, me pongo muy contenta", dijo Cuccittini tras los saludos.

"¿Por qué no aceptaste Masterchef?", le preguntó el conductor. "Porque no. Ahora yo viajo. El 27 (de octubre) ya me voy. Y si todavía no estoy ahí, es porque Lionel no encontraba casa", respondió la madre del diez, que según su hijo, hace las mejores milanesas del mundo.