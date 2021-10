Pekerman habló de todo, también sobre la Selección de Lionel Scaloni

Durante una extensa entrevista publicada por el diario deportivo español "Marca", José Peekerman, además de referirse a Messi y Maradona, opinó sobre la actualidad del seleccionado argentino.

Concretamente, al ser consultado por si volvería a dirigir al seleccionado de su país, el DT fue cuidadoso en sus palabras, pero al mismo tiempo destacó la labor de Lionel Scaloni, quien fuera dirigido por el propio José en las juveniles -ganaron el Mundial Sub 20 de Malasia 97- y en la Mayor.

"No podría contestar esto, no estaría bien. Hoy hay un grupo de trabajo que está haciendo las cosas bien, que tiene una armonía. Vienen de una conquista que se añoraba, la Copa América, y se vislumbra un contagio interno y externo entre el grupo y la gente que no se consigue fácilmente. Es para felicitarles y desearles lo mejor", expresó Pekerman.

No faltaron referencias a Diego Maradona y Lio Messi durante el reportaje: "A Diego lo vamos a extrañar siempre, con él se fue un pedacito de cada uno de nosotros", dijo Pekerman, que fue parte de los comienzos de la carrera de Pelusa en el Bicho de La Paternal.

También advirtió que "Sólo digo que agradezco a Dios haber sido parte de los inicios tanto de Messi como de Maradona. Son jugadores que se ganaron el respeto del mundo del fútbol. A Leo hay que disfrutarlo y agradecer que está en una cancha y disfrutarlo lo máximo posible", explicó.