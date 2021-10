El lado oscuro: Mavys Álvarez, la novia cubana de Maradona volvió a hablar de la relación

Mavys Álvarez, la novia cubana de Diego Maradona cuando se encontraba en ese país por un tratamiento de rehabilitación, habló nuevamente de esta relación que duró casi cuatro años. En esta oportunidad, la violencia, las adicciones y los malos tratos fueron el tópico que contó en América Noticias para América Tevé Miami.

La mujer tenía en ese momento 16 años y era una joven estudiante del décimo grado, con sueños de llegar a la Universidad. Sin embargo, este sueño quedó truncado por pedido del astro, que no quería una “novia universitaria”. Por este vínculo, ella viajó en varias ocasiones a Argentina. Una de ellas fue para el partido que Boca le hizo de despedida el 10 de noviembre del 2001 y otra para una operación estética de aumento de busto, aunque nunca supo quién firmó la autorización puesto que su madre no estaba enterada.

Para sorpresa, Mavys reveló que Diego quería tener hijos y que todo el entorno que lo acompaña (mencionó a Guillermo Coppola y Omar Suárez) estaban al tanto de la relación violenta que tenían. En este punto mencionó que él era muy celoso y ella portaba un celular al que debía responder de inmediato, sin poder ir a ningún lado a menos que esto estuviera informado.

Respecto a la operación a la que se sometió por la exigencia de Maradona en Argentina, detalló que sufrió un dolor impresionante cuando se le abrieron los puntos. El astro manejaba la camioneta de forma acelerada y le quitaba importancia a lo que ocurría. Ese día casi chocan.

Pero eso no fue todo ya que la cubana dio datos sobre lo que podría considerarse privación de la libertad, pues no podía ver a su madre ni atenderla cuando iba a visitarla o debía pedir a una vecina para comer. En ese momento incluso llegó a tener contacto telefónico con Claudia Villafañe, de quien le decía estar separado.

Mavis confirmó que consumió cocaína y éxtasis en gotas en esa época, práctica que comenzó porque el ex Boca no quería hacerlo solo. Además, relevó el temor que sintió en varias ocasiones cuando entendía que querían “compartirla” con fines sexuales. La violencia hacia ella era moneda corriente pero las denuncias no eran una posibilidad en ese momento por la protección que él tenía.