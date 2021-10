Independiente lo tenía y Vélez se lo empató sobre el final

Independiente tenía la victoria casi asegurada con una ventaja de dos goles en los minutos finales, pero Vélez Sarsfield, con amor propio, remontó y alcanzó el empate 3 a 3, en un partidazo por la fecha 14 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol y con público en las tribunas del estadio José Amalfitani.



Juan Martín Lucero (12m PT), Thiago Almada (43m ST) y Matías de los Santos (48m ST) anotaron para el "Fortín". Los goles del "Rojo" fueron de Silvio Romero (13m PT y 31m PT) y Ayrton Costa (26m ST, su primer tanto en la Primera División).



El local tuvo el apoyo de sus hinchas tras un año y medio en que la pandemia de coronavirus obligó a jugar a puertas cerradas.



Antes del inicio del partido, los dirigentes de Vélez le rindieron un emotivo homenaje al director técnico de Independiente, Julio Falcioni, que surgió como arquero y comenzó su carrera de entrenador en la institución de Liniers: le entregaron una casaca enmarcada y con su sobrenombre, "Pelusa", en la espalda.



En los minutos iniciales fue Vélez el que pareció pararse mejor sobre el campo, pero fue Independiente el que se acercó primero al arco rival, a los 4m, con un tiro libre de Soñora que dio en el palo izquierdo del arco local y luego despejó Hoyos con una dosis de buena fortuna (la pelota le rebotó en las piernas y salió).



A partir de ahí y por la ambición de ambos, cada cual con sus armas, se armó un partidazo.



Pegó el "Fortín" a los 12m, cuando Lucero entró sin marcas para capitalizar un rebote que dio Sosa tras un cabezazo de Janson; y respondió el "Rojo" a los 13m, con el regreso al gol de Silvio Romero después de un excelente centro de Fabricio Bustos.



Y aunque los dos siguieron yendo hacia adelante, fue el visitante el que edificó una leve superioridad a partir del trabajo de Bustos por el lateral derecho; de Soñora, Blanco y Velasco en el medio; y de Romero en el ataque.



A Vélez, durante sus pasajes de dominio y adelantamiento en bloque, le faltó profundidad en el último pase.



Así sacó ventaja Independiente, con el segundo gol de Silvio Romero luego de otro centro desde la derecha, ahora de Soñora. Los de Falcioni se fueron al descanso con un merecido 2 a 1.



Independiente siguió mejor en el inicio del complemento y tuvo dos llegadas con las que pudo aumentar la diferencia, un tiro libre de Soñora apenas desviado y una entrada de Martínez por derecha, pero no tuvo precisión para convertir.



Pero Vélez, de a poco, fue equilibrando. Mancuello encontró, al menos eventualmente, los huecos en tres cuartos para los pases profundos; y Ortega ofreció una buena variante con sus continuas proyecciones por izquierda. A esa altura el partido ya era trabado y había perdido la intensidad y el brillo del primer tiempo.



Ese estado de las cosas favoreció a los de Falcioni. Porque, más allá de una ráfaga de Vélez en la que Lucero estuvo a punto del empate con una media vuelta, hubo poco riesgo frente a los arcos. Y el "Rojo" parecía liquidarlo a los 26 minutos con un gol raro.



Ayrton Costa, desde el suelo, sacó un remate que se desvió en una pierna de De los Santos y descolocó a Hoyos. Vélez, 1-3 abajo, fue hacia adelante con amor propio, algunos destellos del ingresado Centurión y el empuje de su gente.



Parecía que no iba a alcanzarle, pero sucedió: primero llegó el descuento de Almada, a los 43m, y cuando el partido se moría apareció De los Santos para el milagro del 3 a 3. A Independiente le quedó el lamento de perder dos puntos que lo hubieran metido de lleno en la pelea por los primeros puestos del certamen.



En la próxima jornada, la 15, Vélez visitará a Newell's Old Boys en Rosario (viernes 8 desde las 21.15) e Independiente recibirá en el Libertadores de América a Gimnasia y Esgrima La Plata, el lunes 11 a partir de las 19.



- Síntesis -



Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Lautaro Gianetti y Francisco Ortega; Federico Mancuello y Gerónimo Poblete; Luca Orellano, Thiago Almada y Lucas Janson; y Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.



Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Insaurralde y Ayrton Costa; Domingo Blanco y Lucas Romero; Braian Martínez, Alan Soñora y Alan Velasco; y Silvio Romero. DT: Julio César Falcioni.



Goles en el primer tiempo: 12m Juan Martín Lucero (V), 13m y 31m Silvio Romero (I).



Goles en el segundo tiempo: 25m Ayrton Costa (I), 43m Thiago Almada (V) y 48m Matías de los Santos (V).



Cambios: en el segundo tiempo, 21m Andrés Roa por Martínez (I) y Ricardo Centurión por Janson (V); 29m Gonzalo Asís por Soñora (I); 36m Cristian Tarragona por Orellano (V) y Leonardo Jara por Guidara (V); 45m Mateo Pellegrino por Lucero (V), Agustín Bouzat por Lucero (V) y Gastón Togni por Roa (I).



Amonestados: Poblete, Gianetti, Tarragona (V); Bustos, Insaurralde, Blanco, Costa, L. Romero (I).



Árbitro: Pablo Echavarría.



Cancha: Vélez.