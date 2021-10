Los Pumas despiden al Rugby Championship con una nueva derrota ante los Wallabies

Australia derrotó en casa a Los Pumas argentinos (32-17), este sábado en el Robina Stadium de Gold Coast (este) en la sexta y última fecha del Rugby Championship, y logró el segundo puesto de la edición 2021, cuyo título ya se había asegurado Nueva Zelanda.

En la clasificación, Australia, que perdió sus dos partidos contra los All Blacks, se aseguró terminar delante de Sudáfrica. Argentina ha perdido los seis partidos que ha disputado en la competición y cierra la tabla con cero puntos en su casillero.

El fullback de los Wallabies Andrew Kellaway anotó tres tries, mientras que el joven pilar argentino Thomas Gallo, que había brillado en el Mundial Sub-20 de 2019, firmó dos tries en su debut con los Pumas.

El combinado argentino estaba privado de seis jugadores, entre ellos el tercera línea Pablo Matera y el pilar Santiago Medrano, excluidos de la competición después de haber incumplido el protocolo sanitario al acudir sin autorización al estado australiano de Nueva Gales del Sur.

El combinado de Mario Ledesma confirmó sus problemas en el scrum, una faceta del juego que fue una de las fortalezas de Argentina durante más de una década.

La mejora en ese aspecto se presenta como el reto inmediato para el seleccionador, antiguo entrenador de la melé de los Wallabies.

Los Pumas habían logrado dos victorias hace tres años, una contra Sudáfrica y otra ante Australia en la última edición con el formato habitual del Rugby Championship, con cuatro equipos.