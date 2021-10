Wandagate: rumor de divorcio, mensajes de un cantante a Nara y viejos chats con la China

El Wandagate no da respiro. Cuando todo parecía que la reconciliación tras el pedido de perdón de Mauro Icardi era el último capítulo de la historia, en las últimas horas pasaron cosas: aseguran que la pareja está más cerca del divorcio que de la buena convivencia, que un cantante italiano ya estuvo coqueteando con la blonda y se filtraron los chats que la mujer del futbolista le envió a La China Suárez, la tercera en discordia.

Yanina Latorre en el programa de El Trece "Los Ángeles de la Mañana" reveló qué se dijeron la actriz y la esposa del futbolista en medio del escándalo. Según contó, antes de que estallara la polémica, habían mantenido un intercambio de mensajes en el que Suárez le escribió: "Me hace mal tu hija, es la perfección. Me morí de amor. Isabella y Fran son preciosas, no podés tener hijos tan lindos". Tras leer el mensaje, el conductor Ángel de Brito atinó a opinar: “Ah, es una cínica”. A lo que la mujer de Gambetita le retrucó: “Sí, una re cínica. Se está transando al marido después de eso”.

La segunda parte del relato de la panelista es la que se puso picante. Según contó, Wanda tiene en su poder audios de Eugenia hablando mal de Pampita, ex de Benjamín Vicuña. Y aseguró que si esto sigue así "se va a destapar una olla tremenda. Uno tiene que pensar en sus actos cuando actúa mal”. “La angelita” hizo referencia a que La China fue protagonista de otros escándalos por infidelidades, como por ejemplo el conflicto con Eugenia Tobal y Nicolás Cabré y más tarde entre Pampita y Benjamín Vicuña, en aquel caso recordado por la palta y la manta de Nepal.

Por otro lado, mientras en las redes sociales todo hace indicar que hay paz en la pareja, Latorre reveló que “Wanda Nara está más cerca del divorcio que de arreglarse con Mauro Icardi”. Incluso contó que su abogada, la mediática Ana Rosenfeld, le recomendó que se separara. “Wanda me dijo: ‘Yani no estamos juntos, pero compartimos la misma casa porque mis hijos van al colegio’. Él empezaba a entrenar de nuevo. Ellos laburan juntos y tienen reuniones. Pero ella sigue destruida. Otras veces la he notado más enojada, ahora está apagada”, contó.

Además tiró una bomba: dijo que a Wanda "le están escribiendo de todo el mundo, tiene un cantante como pretendiente". Y agregó: "Ellos se conocen, es un sex symbol". Allí fue cuando reveló de quién se trata: Eros Ramazotti. La panelista aseguró que "él le escribió en italiano. Y el atrevido de Icardi está celoso y quiere que cierre las redes”.