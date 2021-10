Yllana disfruta su presente en la Villa, pero tiene algo claro: "Voy a ser técnico de Gimnasia"

En una nueva sección de entrevistas en el ELDIA.COM, Andrés Yllana visitó la redacción de este medio y habló de todo. El actual entrenador de Villa San Carlos contó cómo está disfrutando su presente en el torneo de la B Metropolitana, su experiencia con Mauro Camoranesi en Eslovenia y de su futuro, donde mencionó estar convencido de que su camino se cruzará con Gimnasia.

El "Chueco", recordado y querido por los hinchas del Lobo, regresó al fútbol argentino luego de una experiencia en Europa -junto al ex campeón del mundo- en el NK Tabor Sezana. Actualmente con el buzo del Celeste de Berisso, se encamina a cerrar la temporada y ya piensa en lo que vendrá.

SU EXPERIENCIA CON LA VILLA

Íntimo, abierto y con muchas ganas, el "Chueco" se refirió a la experiencia en Villa San Carlos:

"El campeonato es complicado, la verdad en el lugar que estamos trabajando estamos cómodos, con todas las necesidades que puede tener un cuerpo técnico, la tenemos super cubiertas. El ambiente de la Villa es lindo, es querible. Tenía referencias, pero lo terminé de descubrir", sostuvo.

Asimismo dijo: "El sentido de pertenencia de la Villa se te impregna en el cuerpo, y se hace como una manada con la misma fuerza, sabiendo que a pesar de que veces estando en desventaja con algunos equipos, si estamos todos juntos, podemos lograr cosas importantes".

"La B Metropolitana me está dando experiencia continua, tenemos un grupo fantástico de chicos, que obviamente se trabaja también desde lo emocional, aprendemos continuamente de ellos, de las situaciones de los partidos, es muy apasionante", expresó.

Por último contó: "La Villa tiene todo para pegar el salto, para seguir creciendo. Para poder hacerlo tenemos que retocar a fin de año lo que haya que retocar, para reforzar este grupo que ya es muy bueno. El año que viene tenemos que ser protagonistas", culminó.

SU RELACIÓN CON CAMORANESI

"Mauro tiene su carácter, es super inteligente. Nos conocimos un día cuando, yo jugando una Copa Italia justamente contra la Juventus, a él lo había comprado recién el Verona. Con una gente amiga nos presentamos, y pegamos mucha onda. Desde ese momento -que fue en el año 99/00-, siempre nos mandamos un mensajito, es muy genuina la amistad", reveló.

Y luego también contó: "Mauro siempre supo que le puedo dar, la pasión que tenemos es la misma. Muchas veces nos reíamos porque antes de un partido parecía que nos íbamos a ir a una reunión a comer en Eslovenia, y estábamos por jugar un clásico, no había ambiente, presión y adrenalina. No es tan bueno, no me gusta esa comodidad, me gusta algo que incomode, que me desafíe constantemente", dijo.

Por último también confesó: "Mauro siempre tiene posibilidades, lo han llamado mucho. Él sabe que si yo estoy libre, le daré una mano, pero sabe que lo mío es ser entrenador principal".

YLLANA CONFÍA QUE EN ALGÚN MOMENTO SERÁ TÉCNICO DE GIMNASIA

A corazón abierto y sin titubeos, Andrés Yllana dijo: "No sé en que momento, pero sí, voy a ser el técnico de Gimnasia. No tengo dudas, estoy convencido, Voy a llegar porque me quieran, por rendimiento deportivo, no sé, pero estoy seguro que sí. No sé cuánto tiempo me llevará".

Y además agregó: "Tengo una gran ventaja en Gimnasia porque conozco el ambiente como pocos entrenadores, por eso tengo un paso adelante -con el mayor de los respetos-, que un montón de entrenadores que vienen y repiten un montón de errores, porque el ambiente, la prensa, el día a día, no lo conocen. Ee paso lo tengo ganado. Sé que eso ayuda un motón a empezar las cosas mejor", sostuvo.

Ante la pregunta, luego se refirió: "Estoy convencido a transitar el tiempo para dirigir la primera de Gimnasia, sé que el club me puede dar la posibilidad. Mientras tanto me voy preparando, la carrera del entrenador no es lineal, son muy pocos entrenadores los que lo logran".

"Lo importante es tener continuidad e ir aprendiendo. Siento que estoy mejor, que tengo las cosas muchas claras. La experiencia siempre te va a ayudar a equivocarte menos", reflexionó.

Por último habló sobre lo que debe tener el Lobo y alabó a Pipo: "El equipo debe representar el sentimiento de la gente. No se puede ser tímido, debe ser rebelde, apasionado, lo que tenés que conseguir es un orden en el equipo e invitar a todos a ir por ese camino. Pipo -Gorosito- es vivo, metió algo muy bueno, los lleva a todos a mirar un escalón más arriba, el club tiene el potencial, tiene para mucho más", finalizó.

La entrevista completa la podés ver y escuchar en el video principal.-