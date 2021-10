Agenda recargada para todos los gustos: partidos, horarios y transmisión

La Liga Profesional Argentina comenzó a transitar el camino hacia la recta final y hoy varios equipos intentarán dar pelea para seguir con posibilidades matemáticas de alcanzar la punta más allá de la enorme ventaja que sacó River, o en todo caso sumar en la tabla acumulada que mide la clasificación a las copas, como son los caso del Pincha, el Lobo, Boca y Vélez.

SÁBADO 30 DE OCTUBRE

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:45 Arsenal vs Sarmiento FOX SPORTS PREMIUM

15:45 Platense vs Atlético Tucumán TNT SPORTS

18:00 Banfield vs Vélez FOX SPORTS PREMIUM

18:00 Talleres vs Huracán TNT SPORTS

20:15 Boca vs Gimnasia LP FOX SPORTS PREMIUM

PREMIER LEAGUE

11:00 Burnley vs Brentford

11:00 Liverpool vs Brighton

11:00 Manchester City vs Crystal Palace ESPN

11:00 Newcaslte vs Chelsea

11:00 Watford vs Southampton

13:30 Tottenham vs Manchester United ESPN

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Elche vs Real Madrid DIRECTV GO,DIRECTV SPORTS / 1610

11:15 Sevilla vs Osasuna DIRECTV GO, DIRECTV SPORTS / 1610

13:30 Valencia vs Villarreal ESPN Extra

16:00 Barcelona vs Alavés ESPN

SERIE A

10:00 Atalanta vs Lazio

13:00 Hellas Verona vs Juventus ESPN 3

15:45 Torino vs Sampdoria BUNDESLIGA

10:30 Arminia Bielefeld vs Mainz

10:30 Bayer Leverkusen vs Wolfsburgo

10:30 Borussia Dortmund vs Colonia

10:30 Friburgo vs Fürth

10:30 Union Berlín vs Bayern Múnich ESPN 3

13:30 Eintracht Frankfurt vs Leipzig

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Metz vs Saint-Étienne

16:00 Lyon vs Lens ESPN 2

PRIMERA NACIONAL

11:00 Atlanta vs Estudiantes BS.AS

16:30 Gimnasia de Mendoza vs Estudiantes RC

17:00 San Martín SJ vs Instituto

17:15 Villa Dálmine vs Gimnasia de Jujuy TYC SPORTS

PRIMERA DIVISIÓN "A" (FÚTBOL FEMENINO)

12:00 Estudiantes LP vs Villa San Carlos DEPORTV

14:00 El Porvenir vs Gimnasia LP

DOMINGO 31 DE OCTUBRE

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:30 Unión vs Rosario Central FOX SPORTS PREMIUM

15:45 San Lorenzo vs Godoy Cruz TNT SPORTS

18:00 Newell's vs Independiente FOX SPORTS PREMIUM

20:15 Estudiantes LP vs River TNT SPORTS

SERIE A

08:30 Inter vs Udinese ESPN

11:00 Fiorentina vs Spezia ESPN Extra

11:00 Genoa vs Venezia

11:00 Sassuolo vs Empoli

14:00 Salernitana vs Napoli

16:45 Roma vs Milan ESPN

LIGUE 1 DE FRANCIA

09:00 Angers vs Niza

11:00 Estrasburgo vs Lorient

11:00 Bordeaux vs Reims

11:00 Montpellier vs Nantes

11:00 Troyes vs Stade Rennais

13:00 Brest vs Monaco

16:45 Clermont vs Marsella

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Cádiz vs Mallorca ESPN 2

12:15 Atlético Madrid vs Betis ESPN 2

14:30 Getafe vs Espanyol DIRECTV GO, DIRECTV SPORTS / 1610

17:00 Real Sociedad vs Athletic Bilbao ESPN 2

PREMIER LEAGUE

11:00 Norwich vs Leeds United ESPN

13:30 Aston Villa vs West Ham ESPN

BUNDESLIGA

11:30 Augsburgo vs Stuttgart

13:30 Borussia Monchengladbach vs Bochum ESPN 3