Acusan a la Justicia por no haber frenado a tiempo al secuestrador de Caseros

La hermana del hombre que se secuestró a otro y produjo un sangriento episodio en el centro de Caseros, acusó a la Justicia por no haber frenado a tiempo al sujeto sobre el que, señaló, "tenía millones de denuncias" y ventiló un entramado familiar en el que involucró a la cuñada a la que señaló como responsables de haber "cajoneado" expedientes contra su marido.

Las declaraciones de la hermana del secuestrador escriben otro capítulo en el hecho en el que luego de más de 10 horas de máxima tensión, con una toma de rehén terminó con el secuestrador abatido y su amigo muerto, al que mantuvo cautivo desde anoche. El agresor se encontraba fuertemente armado y se rehusaba a salir de su domicilio pese a los intentos de negociación del grupo Halcón de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

“Tengo millones de denuncias de perimetrales, él quiso acuchillar a mi hermano mayor, mis papás sufrían violencia por él”, contó Mariana, la hermana del secuestrador de nombre Alejandro Cáceres. Relató también que el atacante tiene problemas de consumo y culpó a su cuñada por encubrirlo.

“Nosotros lo quisimos ayudar y ella lo protegía, la mujer es tan culpable como Alejandro. Ella trabaja en la mesa de entrada del Juzgado de San Martín, donde recibía las denuncias y las cajoneaba. Se casó con él para sacarnos a mi hermano mayor y a mí la posibilidad que teníamos de poder internarlo”, sostuvo Mariana en declaraciones periodísticas.

Señaló también que su hermano “era consumidor” y que, pese a ser electricista, no trabajaba. “El que lo conocía no lo llamaba porque llamarlo era un problema”, comentó.

“Yo sufro violencia de mi hermano desde que tengo uso de razón, nos pegaba trompadas en la cabeza, le pegaba a mis padres, de toda la vida. Y cuando se empezó a drogar fue peor”, indicó la mujer, que contó asimismo que la hija más grande de Cáceres se alejó de su padre como consecuencia de estas situaciones violentas.

Mientras los investigadores trataban de establecer contacto para que deponga su actitud, el secuestrador efectuó más de 300 tiros. “Tiene muchísimas armas, tiene escopetas, recortadas, armas tumberas, todos los meses compraba 100 municiones”, aseguró su hermana.

Por otra parte, contó que el rehén es “amigo de toda la vida” de Cáceres. “Está con él para contenerlo y para tratar que él revierta esta situación. José es diabético, tengo miedo de que haya hecho algún coma diabético”, manifestó con preocupación.

“La Justicia no nos escuchó, el Juzgado de Paz de Caseros no nos escuchó. Lo único que hacía era una perimetral. Les dije ‘¿qué tengo que esperar? Que mi hermano me mate?’ Me dijeron ‘Y sí'. Me apedreaba la casa, hace ocho años que vengo con todas estas denuncias”, acusó públicamente Mariana.