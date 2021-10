Regalo para mamá: nuevo sorteo de EL DIA para homenajearlas en su día

EL DIA vuelve a premiar a sus lectores con un importante sorteo. En el marco del Día de la Madre, que se celebra el próximo domingo 17 de octubre, esta vez el concurso está dedicado a ellas. Y por partida triple.

Se trata de tres premios que serán para los suscriptores activos de eldia.com y para quienes se suscriban hasta el jueves 14 de octubre a las 23:59hs. Para esta ocasión, adicionalmente se deberá enviar un mail a sorteos@eldia.com indicando nombre completo y DNI del suscriptor y un mensaje para el destinatario del premio. Vale aclarar que los suscriptores que no envían el mail no participan. Pero eso no es todo porque aquellos que se suscriban o se encuentren actualmente suscriptos al Plan Full, tendrán triple chance de ganar.

Los regalos que este diario pone en juego son:

- Un día de Spa Plus de Gala Sistemas de Belleza, que incluye Masajes relajantes, Belleza de Manos con esmaltado semipermanente o con gel, Belleza de Pies con esmaltado semipermanente o con gel, Limpieza facial profunda, Esmalte Gala a elección.

- Un box desayuno de Panadería El Mortero, que consta de 2 chips de JyQ, 2 medialunas con JyQ, 2 sacramentos con JyQ, 1 tarta Tofi individual, chipa / palitos de queso, 3 sándwichs de miga, 3 facturas, 3 mini facturas, muffins, galletitas con chips de chocolate, alfajores de maicena y jugo de naranja/agua.

- Un cinturón de Nené Fauda.

Cabe destacar que el sorteo se realizará el viernes 15 de octubre a las 13 hs..

Los beneficios de suscribirse son muchos. Por ejemplo, el Plan Full, brinda la posibilidad de tener acceso ilimitado a www.eldia.com, es decir, que se podrán leer todas las noticias sin restricciones y acceder a todos los servicios que brinda el sitio web. Por otro lado se otorga el acceso a la versión PDF de diario EL DIA, que se trata de la misma versión impresa que se vende en los kioscos amarillos y entregan los canillitas pero en la versión digital, para leerlo desde una PC de escritorio, una notebook, el celular o una tablet. Por último, se accede a los beneficios de Club El Día, donde se podrán encontrar descuentos de variados rubros, entre ellos, indumentaria, restaurantes, casas de comida, belleza y salud. En el caso de elegir el Plan Básico, que también participa de lo promoción, el mismo permite acceder a la lectura ilimitada de las notas publicadas en la web del diario.

Sin duda que se trata de tres premios de lujo para agasajar a mamá en su día. De esta forma, tanto nuestros suscriptores actuales (que como quedó dicho deberán enviar un mail a sorteos@eldia.com indicando nombre completo y DNI y un mensaje para el destinatario del premio, además de tener el pago al día), como aquellos que se sumen, tendrán la chance de acceder al sorteo que tiene un excelente triple premio.

Si todavía no estás suscripto a eldia.com lo podés hacer haciendo click en este enlace: Suscribirme

1 - PLAN BÁSICO: Acceso ilimitado a www.eldia.com $30 POR MES*

*Costo por 3 meses. Luego $305.-/mes

2 - PLAN FULL: Acceso ilimitado a www.eldia.com, Acceso a la versión PDF y Beneficios Club El Día $60 POR MES*

*Costo por 3 meses. Luego $430.-/mes

Las formas de pago online habilitadas son tarjeta de crédito (en este caso la renovación es automática) o débito (se debe renovar manualmente cada mes). Sino, es factible pagar en efectivo 3 meses en las oficinas del diario.

Para más información ingresar a preguntas frecuentes en Preguntas frecuentes.

Ver las bases y condiciones de los sorteos: Bases y Condiciones