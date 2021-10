Esta noche llega Guns N' Roses a los especiales de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche le toca el turno a Guns N' Roses. La banda liderada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan, que editó los discos Use Your Illusion I y II que este año se cumplieron 30 años de su lanzamiento, será protagonista de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Sweet Child O'Mine, Don't Cry, Used To Love Her, Since I Don't Have You, November Rain, You Could Be Mine, Paradise City, Patience, Welcome to the Jungle, Live and Let Die, Civil War y Knockin' on Heaven's Door, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha para esta noche, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de esta enorme banda que brilló a fines de los '80 y principios de los '90.