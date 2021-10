Romance confirmado: "Con Luciano Castro nos conocimos en el gimnasio"

"Lo quiero mucho y me hace muy bien". Así de enamorada Flor Vigna confirmó su romance con Luciano Castro. La novedad sacudió al mundo del espectáculo en el comienzo de esta semana y como nadie salió a desmentirlo se convirtió en una verdad extraoficial. Pero hoy la blonda decidió hablar acerca de esta romance que ha formado con el galán y que pinta para ser una de las parejas del año.

La noticia vio la luz luego de una versión que indicaba que ambos habían sido vistos juntos y a los besos en un gimnasio de la zona norte del Gran Buenos Aires. Y sí. Ella lo confirmó con un mensaje al periodista Ariel Wolman que esta mañana fue leído en "Nosotros a la mañana", por EL TRECE. "Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo", afirmó la ex "Bailando". Y en el mismo mensaje de texto, reveló: "Estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público también".

Para finalizar su breve pero contundente mensaje, Flor tiró: "Lo quiero mucho y me hace muy bien". Mientras tanto, ambos siguen yendo juntos al gimnasio en donde entablaron a fondo hasta volverse novios. Así quedó demostrado por "LAM" que el martes logró registrar el momento en que ambos ingresaron a las instalaciones deportivas para llevar adelante sus rutinas que tan bien se ven reflejadas en sus figura corporales.

Cabe remarcar que la bailarina venía soltera y él estaba rearmando su vida sentimental tras la resonante separación de Sabrina Rojas, quien esta semana fue consultada por la periodista Pía Shaw para saber si tenía novedades de la nueva relación de su ex. Rojas respondió que no sabía nada.

En su momento Sabrina Rojas dijo que "somos dos personas separadas que no nos debemos nada, que tenemos las cosas en claro. Y por eso yo también me puedo permitir vivir mi presente con esta liviandad, porque no tengo nada ni a nadie a quien rendirle cuentas porque nadie me las pide, y así tiene que ser. Hoy la separación es definitiva, pero seguimos siendo familia, siempre".